شهدت المؤسسة الإستشفائية بن زرجب بولاية وهران،حالة من الإنفلات والفوضى داخل مصلحة التوليد والنساء والطب الباطني.

وهذا بعد قيام مجموعة من الأطباء المقيمين بإقتحام المؤسسة لدعوة زملائهم بالعودة للإضراب المفتوح مستعملين أسلوب القوة والعنف.

وهو الأمر الذي أدى بإدارة المؤسسة لرفع شكوى لدى وكيل الجمهورية بتهمة العنف والتهديد ضد زملائهم الأطباء داخل المؤسسة.

وبحسب المكلف بالإعلام والإتصال على مستوى المؤسسة الإستشفائية،فقد تم تسجيل360 طبيب مقيم عاد لمزاولة عملهم بصفة عادية.

وهذا على مستوى مصلحة إنعاش الأطفال،مصلحة الأمراض الصدريةوالتنفسية،مصلحة التوليد،وكذا مصلحةالقلب.

وأضاف ذات المتحدث،أن عدد الذين يعودون لمناصب عملهم سترتفع وهذا بعد تسجيل عودة40 طبيب آخر بداية من أول أمس.

وأشار أيضا،أن بعض رواتب الأطباء المقيمين المضربين،فهي مجمدة بعد توقفهم عن العمل دون مبرر قانوني.

كما سيتم تسوية الوضعية المالية لكافة الأطباء المقيمين الملتحقيقن بمناصب عملهم الشهر القادم كأقصى تقدير.