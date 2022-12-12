إلتزام علامة “كوتكس” يتجسّد من خلال برنامجها “الطبيعة أمانة”

في نهج مسؤول بيئيًا واتباعًا لقيم المواطن البيئية، أطلقتCotex، بالتعاون مع المديرية العامة للغابات. عملية إعادة تشجير كبيرة يوم الأحد بمناسبة اليوم العالمي للجبال. مبادرة مكملة للإجراءات التي تم تنفيذها بالفعل في سياق حماية البيئة كجزء من استراتيجية التنمية المستدامة.

Cotex، العلامة التجارية الرائدة لمجموعة Faderco والعلامة التجارية الرائدة في السوق الجزائري. في قطاع نظافة الورق في الجزائر، تقدم مجموعة واسعة من منتجات التنظيف والمسح الورقية. مثلا لمناشف الورقية، كل شيء، ورق التواليت أوالمناديل.

التزمت العلامة التجارية لأكثر من 3 سنوات بحملة تشجير، وإدراكًا منها بالقضايا البيئية. كما تلتزم Cotex بدمج مختلف إجراءات المواطن البيئي في خطتها التنموية. التي ستخلق مستقبلًا أفضل.

وبالفعل، وبمناسبة اليوم العالمي للجبال الذي يصادف 11 ديسمبر 2022، تعاونت الشركة الرائدة في مجال نظافة الورق. مع المديرية العامة للغابات في حملة لزراعة الأشجار. على مستوى غابة القرة بالولاية. تيبازة.

خلال هذا اليوم، قامت الشركة بتوفير المعدات لجميع الجمعيات والجهات المدنية الحاضرة، مما سمح بزراعة أشجارالخروب والقيقب.

بعد عام ثري ساهمت فيه كوتكس بزراعة 150.000 شجرة، يأتي هذا اليوم. لتجسيد مجهودات كوتكس في استمرارية استراتيجية مجموعة فادركو. التي لطالما كانت وستظل شركة مسؤولة. والتي تولي أكبر قدر من الاهتمام لعملية تصنيع وتغليف منتجاتها. فيظل هذه الديناميكية، حصلت جميع منتجات كوتكس على شهادةFSC مجلس رعاية الغابات منذ 5 سنوات. علامة تضمن الامتثال لإجراءات الإدارة المستدامة للغابات على جميع المنتجات القائمة على الخشب.

كما تعد هذه المبادرة هي جزء من المسؤولية الاجتماعية للمجموعة وتكريسًا لقيمها البيئية الوطنية.