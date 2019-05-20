إلتزام “غولام” يجلب له الإشادة في إيطاليا

نال الدولي الجزائري، فوزي غولام إعتراف الجميع في إيطاليا، نظرا لإلتزامه الشديد داخل وخارج الميادين، خاصة في شهر رمضان الفضيل.

وأشارت جريدة “لاغازيتا ديلو سبورت” في عددها الأخير للمجهودات الكبيرة التي يبذلها الظهير الأيسر للعودة الى الواجهة، وتحديه لمشقة الصيام.

وإستدل ذات المصدر، بعدم إستفادته ، من أيام الراحة والتي يخصصها للعامل البدني والذي كان أكبر نقاط قوته قبل إصابته.

ورُشح الظهير الأيسر لإسترجاع مكانته الأساسية في تشكيلة “كارلو أنشيلوتي”، سهرة اليوم الأحد في قمة “الكالتشيو”، بين “نابولي” و”إنتر ميلان”.