إلتفاتة إنسانية من شبيبة القبائل اتجاه مرضى السرطان

إستقبل فريق شبيبة القبائل، أمس الأحد، جمعية “أسيرم” لأطفال مرضى السرطان، من منطقة تيزي وزو، في التفاتة إنسانية.

واستقبل رفقاء القائد نبيل سعدو، أطفال من مرضى السرطان، بملعب تيزي وزو، اللذين حضرو الحصة التدريبية لشبيبة القبائل.

واستغل ضيوف شبيبة القبائل، هذه الفرصة، للتقرب من اللاعبين، وأخذ صور تذكارية، ليتم في الأخير منحهم قميص الفريق بتوقيع جميع اللاعبين.

يذكر أن شبيبة القبائل، تواصل تحضيراتها لمباراة شبيبة الساورة، المقررة الجمعة المقبل، لحساب الجولة الأولى من مرحلة العودة من المحترف الأول.