إلتفوا حولها.. إنقاذ فتاة من الغرق بطريقة بطولية ببومرداس

تمكن عناصر الحماية المدنية، صبيحة أمس الجمعة، من إنقاذ فتاة من الغرق بشاطئ الصغيرات بالثنية في ولاية بومرداس.

وبمجرد إنقاذ الفتاة وإخراجها للشاطئ، قام أفراد الدرك الوطني، والذين كانوا حاضرين بالمكان، بالإحاطة حول الفتاة من أجل سترها ومنع الفضوليين من الإقتراب منها.

وشكل أفراد الدرك الوطني، طوقا حول الفتاة، ليتسنى لعناصر الحماية المدنية تقديم الإسعافات الأولية لها بكل أريحية.

للإشارة، تبلغ الفتاة من العمر 17 سنة، وتنحدر من ولاية المسيلة.