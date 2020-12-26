إلتماس أحكام بالسجن مابين 10 و15 سنة في قضية مادام مايا الابنة المزيفة للرئيس السابق بوتفليقة

إلتمست النيابة العامة بمجلس قضاء تيبازة أحكاما مختلفة من محاكمة الاستئناف في قضية مادام مايا الابنة المزيفة للرئيس السابق بوتفليقة.

وحسب مصادر النهار اونلاين إلتمست النيابة في حق زوليخة عقوبة بـ 15 سنة حبس نافذ و 6 ملايين دينار غرامة مالية.

المدير الأسبق للأمن الوطني عبد الغني الهامل التماس في حقه عقوبة 12 سنة حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة.

التماس محمد الغازي وعبد الغني زعلان عبد الغني في حقهما تسليط عقوبة 15 سنة حبس وغرامة مالية بقيمة مليون دج

أما في يخص بلعاشي فراح وبلعاشي ايمان التماس في حقهما عقوبة 10سنوات حبس نافذ و6 ملايين دج غرامة مالية.

بينما بن عيشة ميلود التماس في حقه 10 سنوات حبس نافذة و مليون دج غرامة مالية نافذة.

في حين إلتمست النيابة في حق الغازي شفيع التماس عقوبة 5 سنوات و 500 الف دج غرامة مالية نافذة.

كما إلتمست النيابة في حق كل من قوجيل كريم وبن سمينة بلقاسم عقوبة12سنة حبس نافذة ومليون دج غرامة مالية نافذة

و10 سنوات حبس في حق بوطالب مصطفى التماس ومليون دج غرامة مالي نافذة

مع التماس تاييد الحكم القضائي الابتدائي القاضي بمصادرة جميع املاك المتهمين.

هذا ومثل اليوم السبت المتهمون أمام اليوم بمجلس قضاء تيبازة حول التعاملات المشبوهة التي كانت تقوم بها مادام دمايا.