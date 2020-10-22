إلتماس أقصى العقوبات ضد المتهمين في قضية إنفجار الغاز بالبيض

إلتمس وكيل الجمهورية بمحكمة البيض أقصى العقوبات ضد المتهمين في قضية انفجار أنبوب الغاز بولاية البيض.

وجرت محاكمة المتهمين في قضية انفجار الغاز منذ صبيحة الأمس الأربعاء وهي متواصلة لحد الساعة، مع مرافعة المحامين.

والتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض أقصى العقوبات بالحبس والغرامة لكافة المتهمين.

مع إقصاء المشاركة في الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات حسب المادة 16 مكرر من قانون العقوبات في حق المقاول.

كما إلتمس أمر إيداع بالحبس من هم تحت الرقابة القضائية ويتعلق الأمر بعضو منتخب ببلدية البيض وإطار بؤسسة سونلغاز