إلتماس الإعدام و5 سنوات حبسا نافذا للمتهمين باختطاف وقتل المحامي جمال الشاوي

التمست نيابة محكمة الجنايات الابتدائية لمجلس قضاء سكيكدة، تسليط عقوبات تتراوح بين الإعدام و5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الثمانية، المتورطين في قضية خطف واغتال المحامي ورئيس بلدية السبت السابق جمال الدين شاوي.

وأسفرت التحقيقات التي بوشرت فور تفجر قضية اختطاف وقتل المحامي ورئيس مجلس بلدية السبت جمال شاوي، عن توجيه عدة تهم للموقوفين على ذمة اللقضية.

فقد تمّت متابعة 3 متهمين منهم، وهم (ب.ر) و(ب.ع) و(د.ف) بارتكابهم جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جنايات. وكذا جناية اختطاف شخص عن طريق الاستدراج واحتجازه دون أمر من السلطات المختصة.

بالإضافة إلى جناية جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب جناية السرقة المقترنة بظروف التعدد، الليل واستعمال العنف. واستحضار مركبة لتسهيل الفعل وتيسير الهروب. وكذا جناية وضع النار عمدا في مركبة مملوكة للغير ليس بها أشخاص وجنحة حيازة أسلحة وذخيرة من الصنف الرابع دون رخصة.

وتمت متابعة كل من (ش.م) و(ش.ص) و(غ. ب) بجناية تكوين جمعية أشرار للإعداد لارتكاب جنايات. وجناية المشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد والليل والعنف واستحضار مركبة لتسهيل الهروب وجنحة عدم الإبلاغ عن جناية.

وإلى جانب هؤلاء، فقد تمت متابعة متهمين آخرين أيضا وهما (ب.م) و(ك.أ)، عن جريمة عدم الإبلاغ عن جناية بالفعل المعاقب عليه بنص المادة 181 من قانون العقوبات.