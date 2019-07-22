إلتماس السجن لإطارات بالخدمات الجامعية وممون اللحوم بسطيف

أخبار الجزائر
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إلتماس السجن لإطارات بالخدمات الجامعية وممون اللحوم بسطيف
بقلم ف ش

إلتمس أمس الأول، وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، السجن لسبعة سنوات نافذ، لثلاثة مدراء للخدمات الجامعية بالهضاب سطيف 2، و5 سنوات سجن نافذ لرئيسي مصلحة وممول، في قضية اللحوم الفاسدة.

وذلك بعد توجيه تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع، وإقتناء لحوم غير مطابقة لدفتر الشروط والفساد.

حيثيات القضية، تعود لعدة أشهر، حيث أبرمت صفقة تمويل اللحوم لإقامات سطيف 4، 5 و6، وثبت لاحقا بأن نفس اللحوم

غير صالحة للإستهلاك.

فيما تواطئ الممون، مع الموظفين المذكورين.

على إثرها فتحت الضبطية القضائية تحقيقا، أطاح بالمعنيين، في وقت لا يزال البيطري تحت الرقابة القضائية.


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