إلتماس المؤبد لمهربيي 10050 قرص “إكستازي” داخل ” باف” بميناء الجزائر

إلتمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الإبتدائية بدار البيضاء اليوم الأحد، تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق 3 متهمين إثنين منهم موقوفين بسجن الحراش. ينشطون في إطار جماعة إجرامية دولية منظومة لتهريب المؤثرات العقلية. تم إحباط نشاطها على مستوى ميناء الجزائر بالعاصمة خلال شهر مارس 2023.

بحيث تقوم الشبكة الإجرامية التي يقودها أحد البارونات المقيم بفرنسا المدعو “بن راحو .س.رابح” المكنى “رابح صولو”. من شحن كميات معتبرة من الأقراص المهلوسة، ودسّها بإحكام بداخل بضاعة مغتربين قادمين إلى التراب الوطني. لأجل إيصالها الى تجار السموم، وترويجها والمتاجرة بها بالجزائر.

وفي قضية الحال تمكّن أعوان الجمارك بالميناء بتاريخ 26 مارس 2023، من حجز 10050 قرص مهلوس من نوع ” اكستازي”. تحمل علامة ” AUDI” مخبأة بإحكام في “مكبّر صوت”. وهذا عند إخضاع أحد المسافرين قادم ضمن إحدى الرحلات البحرية القادمة من مرسيليا على متن الباخرة المسماة ” الجزائر 2″ بتاريخ 12 مارس 2023.

كما تم في نفس العملية حجز مبلغ من العملة الأجنبية يقدر بـ 2070 أورو، وجهاز إعلام محمول، وهاتفين نقالين وجواز سفر ييومتري.

توقيف المتهمين للتحقيق معهما

وتم بتاريخ 28 مارس 2023 توقيف صاحب البضاعة المتهم المدعو “ف.محمد” ذو 75 سنة من العمر، متقاعد مقيم منذ 11 سنة. مع مرافقه ” ح.محمد” بستاني بفرنسا، مقيم بغليزان صاحب سيارة سياحية. الذي قدم معه على متن نفس الباخرة ليتم إحالتة الإثنين على التحقيق.

وخلال التحقيق مع المتهم الموقوف، “ف.محمد” صرح أنه يمتهن نقل الأمتعة التي يسلمها لها المغتربين المقيمين بفرنسا بغرض تسليمها لأصحابها في الجزائر. مضيفا المتهم بشأن مكبّر الصوت الذي يحوي على المؤثرات العقلية، أن أحد الاشخاص لا يعرفه سلمه له. بواسطة جارته هناك المسماة ” أمال”، حيث طلب منه إيصاله إلى المسماة ” أمينة ” بغليزان مقابل مبلغ 40 أورو، ناكرا بشدة علمه بوجود ممنوعات بداخله.

مصرحا أن الشخص الذي كان برفقته في السفرية المسمى ” ح.محمد” هو من ساعده في وضع الأمتعة داخل المركبة.

وبتاريخ 28 مارس 2023، تلقى ” محمد.ف” مكالمة هاتفية من أحد الأشخاص يستفسر منه عن توقيت تسليم البضاعة. حيث تبين أن الشخص المتصل له علاقة بالبارون الفار “رابح.ب”. وفي ذات العملية تم حجز مبلغ من العملة الصعبة لدى المتهم الثاني “ح.محمد” يقدر بـ 755 أورو وهاتفين نقالين.

توسيع التحقيق وتوقيف متهمين آخرين

واستكمالا لاجراءات التحقيق تمكّن رجال الضبطية من توقيف شركائه الذين كانوا بصدد استلام البضاعة. ويتعلق الأمر بالمدعو ” ج.بن عودة” عامل في محل تجاري ” سوبيرات” و المقيم بولاية غليزان. هذا الأخير إستلم حقيبة يدوية تحوي على ملابس وحلويات وشوكلاتة، ومكبر صوت معبأ بكمية معتبرة من المؤثرات العقلية. أرسلها له المتهم في حالة فرار المدعو “ب.س.رابح” المقيم بفرنسا. والذي يعد جاره بالحي في نفس الوقت، حيث طلب ” البارون” من المتهم الثاني “بن عودة” في إتصال عبر تطبيقة “ميسنجر” قبيل موعد الإفطار خلال شهر رمضان. إستلام الحقيبة من عند أحد الأشخاص قادم على متن سيارة من نوع “ميقان” خضراء اللون. وأخذ البضاعة المتمثلة في بعض المكسرات والحلويات والملابس. بالإضافة كذلك إلى الإحتفاظ بـ”مكبر الصوت” لأجل ايصاله إلى امرأة.

ولدى مداهمة رجال الشرطة لمسكن المتهم “بن عودة.ج” تم حجز هاتفه النقال واخضاعه للخبرة، ليتبين وجود اتصالات هاتفية متكررة. بين المتهم الوقوف والبارون الفار محل أمر بالقبض الدولي المكنى ” رابح صالو”.

كما كلّلت التحريات في ذات القضية من توقيف أحد الأشخاص المدعو “ب.أسامة” الذي ثبت استعمال شريحة هاتفه النقال من طرف المتهم الموقوف “بن عودة. ج” هذا الأخير. صرح في جلسة المحاكمة أنه ليس له أي علاقة بالمتهمين الموقوفين في القضية كل من المدعو ” ف.محمد” وشريكه “ح.محمد”.

الجدير بالذكر فإن هيئة المحكمة تابعت المتهمين السالف ذكرهم بجناية القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة والشراء قصد البيع والتخزين والشحن. بالإضافة كذلك إلى النقل للمخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة، جناية القيام بطريقة غير مشروعة بتصدير واستيراد المخدرات، وجناية التهريب الذي يهدد الصحة العمومية.

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