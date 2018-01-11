إلتماس المؤبّد لنجل البرلمانية السابقة من الأرندي عن تهمة قتل شقيقه

التمست محكمة الجنايات بالدار البيضاء، في ساعة متأخرة من نهار اليوم الخميس، من محاكمة استغرقت 9 ساعات كاملة.

توقيع السجن المؤبد في حق نجل النائب النائب السابق عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي ”ش.فاطمة الزهراء”،المدعو “محمد أمين علاء الدين”.

عن تهمة القتل العمدي،التي راح ضحيتهاشقيقه الأصغر “يوسف”، فيما التمست توقيع 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 200 الف دج.

ضد النائب السابقة المتهمة رفقة كنتيها زوجة الضحية مزدوجة الجنسية الجزائرية -الألمانية المدعوة” ”س.سبرينة سامية ايلان”.

وزوجة المتهم الموقوف المدعوة ” كاميليا” عن تهمة طمس آثار جريمة لعرقلة سير العدالة وعدم التبليغ عن جريمة.

ومن المرتقب أن تتطرق النهار أونلاين “حصريا” إلى نشر تفاصيل تصريحات المتهمين فور صدورالحكم.

وهذا بعد غلق أبواب المرافعة إلى ساعة متأخرة من الليل.