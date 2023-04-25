إلتماس تشديد العقوبة لنعيمة صالحي
بقلم نجيبة سماي
إلتمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية الثانية لدى مجلس قضاء تيبازة تشديد العقوبة لنعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان الجزائري. بعد أن وجهت لها تهم تتعلق بالمساس بسلامة الوطن و جنحة عرض لانظار الجمهور منشورات من شأنها الأضرار بالمصلحة الوطنية. فيما سيتم النطق بالحكم يوم 8 ماي المقبل .
كما جاءت هذه المحاكمة بعد أن إستأنفت نعيمة صالحي الأحكام الصادرة ضدها عن محكمة الجنح بشراقة. التي سبق و ان أدانتها بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و 50 ألف دج غرامة مالية نافذة. إثر شكوى رفعها ضدها سنة بعض المحامين من ولاية تيزي وزو وكذا بعض النشطاء السياسيين يتهمونها فيها بالتحريض على الكراهية و العنصرية ضد منطقة القبائل ،كما ادانت المحكمة ايضا نعيمة صالحي في قضية مشابهة بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذ و 20 ألف دج غرامة مالية نافذة بعد شكوى رفعها ضدها إطار سابق بوزارة الداخلية و ناشط سياسي المدعو (ع.م) يتهمها بالتحريض على العنصرية و الكراهية. مع نشر عبارات مست بسمعته و شرفه ، مع الزامها بدفع تعويض للضحية يقدر بقيمة 150 الف دج عن الأضرار التي لحقت به.
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