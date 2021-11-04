إلتماس سنتين حبسا نافذا لوزير الصناعة السابق يوسف يوسفي في قضية علي حداد

إلتمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، سنتين حبسا نافذا في حق وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي وغرامة مالية بـ 500 ألف دينار.

كما إلتمس النائب العام نفس الغرامة وعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق مدير الشباب والرياضة السابق لولاية تيزي وزو، إلتاش عبد الرحمن.

ويتابع المتهمان بتهم ذات صلة بالفساد لاسيما سوء استغلال الوظيفية في قضية فساد رجل الاعمال علي حداد. والتي سبق لمجلس قضاء الجزائر وأن فصل فيها بتاريخ 3 نوفمبر 2020.

وقد تمت إعادة جدولة هذه القضية بالغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء الجزائر.

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