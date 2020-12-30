إلتماس شهرين حبسا ضد نائب “مير” قام بضرب عامل في معسكر

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة غريس بمعسكر، اليوم الأربعاء، توقيع عقوبة شهرين حبسا نافذة في حق نائب رئيس بلدية عين أفرص.

بالإضافة إلى إلزام المعني والمتهم في قضية الضرب والجرح العمديين، بدفع غرامة مالية تقدر بمليونين سنتيم.

وتعود وقائع القضية إلى أوت الماضي، حين كان يقوم الضحية وهو عامل مهني ببلدية عين افرص، بمهامه بإحدى شوارع المدينة.

ليلتقي الضحية بجماعة من المواطنين، حيث ألقى عليهم التحية، و كان معهم المتهم.

ليقوم هذا الأخير بسبه وطارده وحين القى القبض عليه، إنهال عليه ضربا مبرحا.

ليقوم الضحية بإيداع شكوى أمام مصالح درك اقليم بلدية عين افرص.

وتم سماع الأطراف واعترف حينها المتهم بالفعل المنسوب إليه، وأمام هيئة المحاكمة أنكر كل ما نسب إليه من فعل.