إلتماس عامين حبسا لرعية مغربي وشقيقته لسرقتهما 16 مليون من خطيبته

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، اليوم الأربعاء، توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية. ضد رعية مغربي وشقيقته عن تهمة السرقة بالعنف.

وذلك على خلفية شكوى قدمتها ضدهما خطيبة المتهم السابقة تتهمهما بالاعتداء عليها وعضها وسرقة حقيبتها التي تحتوي على مبلغ يقدر بـ 16 مليون سنتيم عن طريق العنف.

هذا وكانت الضحية قد تقدمت بشكوى أمام مصالح الشرطة بالشراقة بخصوص تعرضها للسرقة عن طريق العنف. من قبل المدعو “م.ر.م” وشقيقته وسرقة مبلغ مالي منها يقدر بـ 160 ألف دج.

المتهمان المغربيان أنكرا خلال محاكمتهما ما نُسب إليهما، وأكدا أن القضية كيدية بسبب فسخ الخطوبة مع الضحية.

دفاعهما أشارت بمرافعتها أن التهمة لم تستند لأي دليل ولا لشهادة شاهد وأكدت أنها كيدية من الضحية. وطالبت بافادة موكلاها بالبراءة أصلا واحتياطيا البراءة لفائدة الشك.

وعليه التمس ممثل الحق العام توقيع العقوبة السالف ذكرها.

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