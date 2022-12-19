إلتماس عامين حبسا نافذا لمحامي إبتز زملائه عبر الفايسبوك

إلتمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد عقوبة عامين حبسا نافذا و 200 الف دج غرامة مالية. نافذة لمحامي بنقابة العاصمة ( س.ل) بعدما تمت متابعته بتهم القذف و الابتزاز. عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ” الفايسبوك “،المساس بالامن العمومي و الهيئة النظامية.

حيثيات القضية حسب مادار بجلسة المحاكمة ،تعود بعد ان اودع بعض المحامين. بنقابة العاصمة شكوى لدى مصالح الضبطية القضائية و البعض الاخر لدى لدى نيابة.

محكمة سيدي امحمد ضد شخص مجهول قام بفتح صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” باسم موح باب الواد. كان ينشر عليها منشورات يبتز من خلالها المحامين و المحاميات بنقابة العاصمة. خلال فترة الحملة الانتخابية لتجديد مجلس منظمة المحامين بالعاصمة. حيث قام بابتزازهم من اجل منحه تقارير وملفات.

كما قام بإتهامهم بعبارات جارحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” بغرض تشويه سمعتهم خلال الفترة الانتخابية. وبعدها قام بتغيير اسم صفحته الى الجندي المجهول. و بعد التحقيق تبين ان المتهم صاحب تلك الصفحة هو محامي بالعاصمة و متحصل على شهادة الماجستير.

و كان يمارس الابتزاز ضد زملائه محامين أغلبهم الذين ترشحوا للانتخابات نقابة العاصمة ، و ذلك من خلال الفحص الدقيق الوعاء المعلوماتي الخاص به ،و رقم هاتفه و رطبه ببيته و مكتبه ، و بعد مثول المتهم امام هيئة المحكمة انكر التهم المتابع بها جملة و تفصيلا ، مضيفا بذلك ان الحساب لا يعود له خاصة ان الشكوى التي رفعت كانت ضد مجهول و لم تكن موجهة له شخصيا ، ملتمسا من هيئة المحكمة بتبرئته من كل التهم المنسوبة له ، فيما طالب دفاع الضحية تعويض قدره دينار رمزي عن كافة الاضرار التي لحقت بهم ،هذا وقد حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في هذه القضية الى جلسة 26 ديسمبر الجاري .