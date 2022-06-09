إلتماس عام حبسا نافذا في حق “نوميديا” “ريفكا” و”ستانلي”

التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبات تراوحت بين 8 وعام حبسا نافذا في حق المتهمين ال14 في قضية النصب على الطلبة الجامعيين.

وجاءت العقوبات كالتالي:

-8 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الموقوفين كل من رزاقي اسامة، و5 مليون دج غرامة مالية نافذة

– 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 2 مليون دج في حق المتهمين ” رزيق سيف الدين”، ” ش.هشام”،” ب.نجلاء”، “ح.محمد امين”

– 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 2مليون دج في حق المتهمة ” عمارة سعاد” .

– عامان حبسا نافذا و2 مليون دج غرامة مالية نافذة في حق المتهمين ” “جابالي ليلى “،” طايبي نجاة”

_ عام حبسا نافذا ومليون دج في حق المتهمين ” نوميديا لزول” بوجملين فاروق” ، “ابركان محمد”، ” حاجي زكريا” ،” ت.نسيم”، “ش.عبد الرحمان”،” ر.ياسين”،” ب.محمد امين”

– الشخص المعنوي ” فيكينغ وfutur gate, غرامة مالية قدرها 50 مليون دج.

فيما يخص العقوبات التكميلية.

منع المتهمين ” رزاقي اسامة” ووالدته ” عمارة سعاد”، ” رزاقي سيف الدين” من مملرسة النشاط المرتبط بالجريمة لمدة 5 سنوات.