إلتماس عقوبات بالسجن لـ 3 موظفات بتهمة تصوير بطاقات مهنية لمسؤولين سامين

إلتمست محكمة بئر مراد رايس، اليوم الأربعاء، عقوبات بالسجن النافد ما بين عامين وثلاث سنوات ضد 3 موظفات بتهمة تصوير بطاقات مهنية لمسؤولين سامين.
وحسب ما نقله التلفزيون العمومي، فإن المتهمة الرئيسية التمس في حقها 3 سنوات حبسا، نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية.
في حين، أن المتهمتان الأخريان التمس ممثل النيابة في حقهما عقوبة عامين حبسا و100 ألف دينار غرامة.
وأوضح ذات المصدر، أن المتهمات الثلاثة هن المدعوات “ح. ح” و”خ. ص” و”ب. أ. ف”، قمن بعرض صور بطاقات مهنية لمسؤولين سامين على الجمهور في شبكات التواصل الاجتماعي.
كما واجهن المتهمات تهم الولوج في السر باستعمال الوظيفة والتشهير عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعرض معلومات على شبكة التواصل الاجتماعي على الجمهور والإضرار بالمصلحة الوطنية.
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