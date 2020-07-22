إلتماس عقوبات بالسجن لـ 3 موظفات بتهمة تصوير بطاقات مهنية لمسؤولين سامين

وأوضح ذات المصدر، أن المتهمات الثلاثة هن المدعوات “ح. ح” و”خ. ص” و”ب. أ. ف”، قمن بعرض صور بطاقات مهنية لمسؤولين سامين على الجمهور في شبكات التواصل الاجتماعي.

كما واجهن المتهمات تهم الولوج في السر باستعمال الوظيفة والتشهير عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعرض معلومات على شبكة التواصل الاجتماعي على الجمهور والإضرار بالمصلحة الوطنية.