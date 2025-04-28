إلتماس عقوبات بين 7 و10 سنوات حبسا لإطارات سابقة بوزارة الثقافة

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد. عقوبات متفاوتة تراوحت بين 7 و10 سنوات حبسا نافذا لإطارات سابقة بوزارة الثقافة. بعدما تمت متابعتهم في قضية فساد جديدة تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة تتعلق بنشاطات ثقافية.

وتمت متابعة المتهمين يترواح عددهم حوالي 54 متهما غير موقوف، ويتعلق الأمر بكل من مديرين عامين سابقين. أداروا مؤسسات ثقافية تابعة لوزارة الثقافة والفنون في عهد الوزيرة السابقة خليدة تومي. الى جانب ممولين المهرجانات الثقافية.

ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 06/01 تتعلق بالتبديد العمدي لأموال عمومية و منح عمدا إمتيازات غير مبررة للغير في مجال إبرام الصفقات العمومية و إساءة استغلال الوظيفة.

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