إلتماس عقوبات تصل 6 سنوات حبسا للمتهمين بقضية القاصر شتوان سعيد

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح بسيدي امحمد، تسليط عقوبات تتراوح بين 3 و6 سنوات حبسا نافذا، للمتهمين في قضية القاصر شتوان سعيد.

ووفي التفاصيل، التمس وكيل الجمهورية، تسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة لكل من تجاديت محمد ودباغي صهيب ولوعيل صادق.

كما التمس وكيل الجمهورية، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة لرياحي مليك وخيمود نور الدين ودباغي طارق. مع إلتماس مصادرة جميع المحجوزات.

وكذا مليون دج غرامة مالية نافذة لكل من تجاديت محمد ودباغي صهيب ولوعيل صادق.

مع التماس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة لرياحي مليك وخيمود نور الدين ودباغي طارق مع إلتماس مصادرة جميع المحجوزات.

وجاءت هذه الالتماسات بعد متابعة المتهمين بجنح تكوين جمعية أشرار. وجنحة ترويح أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي. وجنحة النيل من الحياة الخاصة للطفل.

وكذا استغلال طفل عبر وسائل الاتصال، وجنحة تحريض قاصر على الفسق وفساد الاخلاق. وجنجة إبعاد قاصر دون 18 سنة، وجنحة حيازة المخدرات من أجل الاستهلاك الشخصي، وجنحة إهانة هيئة نظامية.

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إفتتحت عشية اليوم محكمة الجنح بسيدي امحمد قضية الطفل القاصر (س.ش) المتابع فيها كل من المتهمين تاجديت محمد وخيمود نورالدين وخيمود طارق ورياحي مليك.

وفي هذا السياق تعود خلفيات القضية الى نشر فيديو القاصر عبر منصات التواصل الإجتماعي في وقت سابق يظهر فيه بعض من الموقوفين الذين ادعوا تعرض الطفل القاصر إلى اعتداء جنسي داخل مركز الشرطة بالعاصمة.

كما وجهت للمتهمين تهم تتعلق بجنحة تكوين جمعية اشرار، جنحة نشر و ترويج عمدا أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي.

الى جانب جنحة تحريض قاصر على الفسق وفساد الاخلاق،جنجة إبعاد قاصر دون 18 سنة جنحة حيازة المخدرات من اجل الاستهلاك الشخصي ،جنحة إهانة هيئة نظامية

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تجاديت محمد: ارفض التهم الموجهة لي و لم احرض اي قاصر، و التهم لا أقبلها،انا دخلت للحبس على راي و لم اكون اي جمعية اشرار.

القاضي: تكلم عن الواقعة

تجاديت :الواقعة تتعلق بخصوص الفيديو حول قضية (ش.س) بعدما اخذته عناصر الشرطة، امه جاءت تبحث عنه لان هاتفه كان عند صهيب، بعد ما ذهبنا وجدنا الطفل يبكي،

انا دونت تصريحات واقعة تعرض القاصر وهو في حالة هستيرية فقمت بالتصوير و نقل الحقائق الى العامة .

القاضي : اين تم القاء القبض عليك

تجاديت : بمنطقة عين بنيان في فيلا ،كنت انا و صديقي من عين تموشنت كنا جالسين ،

القاضي : ماذا وجدو بحوزتكم عندما تم القبض عليكم

تجاديت : لم يعثرو على اي شيء ،كنت نشرب المشروبات الكحولية و كامل يعرفو بلي انا نشرب

القاضي : هل وجدو عندك قطعتين من المهلوسات

تجاديت : لا

القاضي : بخصوص الفيديوهات التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي هل تتذكر ماقلت بصفة عامة

تجاديت : عبارات انسانية لا ادري بالضبط و اتحمل المسؤولية انا دونت تصريحات واقعة تعرض القاصر (ش.س) وهو في حالة هستيرية فقمت بالتصوير و نقل الحقائق الى العامة .

القاضي: هل كانت لديك معرفة شخصية مع الطفل القاصر (ش س)

تجاديت: لا لم اكن اعرفه من قبل و ليس لدي رقم هاتفه

القاضي: لكن في محضر التفتيش تبين ان احد الاشخاص اتصل بك و اعطتيه الرقم

تجاديت: لا ليس صحيحا، لا اعرفه شخصيا و ليس لدي اي علاقة تربطني به و تعرفت عليه يوم الواقعة.

كما انني لم اصطحبه معي الى اي مسيرة و لم اصطحبه معي للمنزل ” انا معنديش وين نبات” ، و لم اذهب الى بيته

القاضي: لماذا قلت في الفيديو ان الطفل القاصر تعرض الى الاغتصاب

تجاديت : لا ام اقل ذلك انا نقلت تصريحاته فقط

القاضي : هل تتذكر العبارات التي قلتها في الفيديو

تجاديت : لا أتذكر.

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القاضي ماذا تقول بخصوص التهم الموجهة لك ؟

رياحي مليك : انا ذهبت الى الجزائر العاصمة من اجل الحراك و تلاقيت مع محمد تجاديت و لم يعثرو على اي شيء في فيلا بعين بنيان لما ام توقيفي

القاضي : بخصوص قطعتين من المخدرات

ماليك : سجارة ملفوفة

القاضي : كيف تعرفت على تجاديت

ماليك : في الحراك

القاضي : هل قمت بنشر الفيديوهات على القاصر

و هل كنت حاضر ؟

ماليد : لا لم انشر اي فيديو و ليس لدي اي علاقة به ،

القاضي : هل قمت بسرقة هاتف نقال في المسيرة الشعبية

الهاتف النقال

ماليك : لا ليس صحيح

القاضي : هل تعرف شتوان سعيد

ماليك : لا اعرفه

هذا و بعد إستجواب دباغي صهيب و باقي المتهمين نفوا التهم المنسوبة اليهم جملة و تفصيلا و انكرو معرفتهم بالقاصر (ش.س) ،كما نفوا لتسجيلهم اي فيديو يخص القاصر.