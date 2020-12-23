إلتماس عقوبة 10 سنوات حبس نافذ لمروج المخدرات بالعاصمة   “فيلو”   

عالجت محكمة الجنح بسيدي امحمد عشية اليوم ملف قضية مروج المخدرات بالعاصمة المدعو فيلو على خلفية.

متابعته بتهم حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية بغرض البيع، حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس بدون مبرر شرعي هذا بعد أن ضبط بحوزته على 40 حبة من المهلوسات، موجهة للترويج، و كمية من الكوكايين إلى جانب حيازته لسيف وصاعق كهربائي.

تفاصيل القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة إنطلقت بعد ورود معلومات مؤكدة إلى مصالح الأمن بالعاصمة، مفادها وجود مروج مخدرات يدعى “فيلو”.

هذا الأخير كان بصدد ترويج المخدرات والحبوب المهلوسة بين أوساط الشباب و بعد تفتيش مسكنه من قبل مصالح الأمن تم العثور على 40 حبة من المهلوسات من أنواع مختلفة من حبوب “الكتيل، “ليريكا”، “ترامادول”.

كما تم العثور على أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس ممثلة في سيف و صاعق كهربائي “تازير”، إلى جانب مبلغ مالي من عائدات المتاجرة بالمخدرات يقدر ب 20 ألف دج.

المتهم و خلال مثوله عشية اليوم أمام هيئة المحكمة عن طريق تقنية السكايب أنكر التهم المودجهة إليه , مؤكدا أنه إقتن تلك الحبوب أثناء فترة الحجر الصحي وقام بإخفائها من أجل إستهلاكه.

وبخصوص المبلغ المالي الذي كان بحوزته أكد المتهم بأنه راتبه الشهري.

ومن جهة أخرى دفاع المتهم و خلال مرافعته صرح أن موكله مريض ومدمن على المخدرات مطالبا هيئة المحكمة بتحويله إلى مستشفى الأمراض العقلية من أجل تلقي العلاج.

مطالبا ببرائته التامة وإحتياطيا إعادة تكييف الوقائع من جرم المتاجرة إلى الإستهلاك.

هذا وقد التمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد في حقه تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذ، وغرامة مالية بقيمة 5 مليون دج مع مصادرة المحجوزات.

وقد قرر القاضي تحديد النطق بالحكم في هذه القضية الأسبوع المقبل