إلتماس عقوبة 15 سنة حبسا نافذا للمدير العام السابق لمطار الجزائر الطاهر علاش

إلتمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، تسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة لطاهر علاش المدير العام السابق لمطار الجزائر الدولي.

وتمت متابعة علاش، في قضايا فساد تتعلق بإبرامه لصفقات عمومية مخالفة للقانون بخصوص بناء مطار هواري بومدين الجديد و الذي كبد الخزينة العمومية أموالا طائلة.

مع ألتماس عقوبات اخرى تراوحت بين 4 إلى 6 سنوات حبسا نافذا لباقي المتهمين من بينهم إطارات و مسؤولين بمطار هواري بومدين الدولي.

ووجهت للرئيس المدير العام السابق للمطار طاهر علاش، رفقة عدد من المتهمين وهم 12 متهما من بينهم مسؤولين وإطارات، تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06.

تتعلق التهم بإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة طبقا لقانون الصفقات العمومية، وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة .

و جاءت هذه المحاكمة بعد إستئناف المتهمين في قضية في الحال الحكم الصادر ضدهم عن محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي امحمد التي قضت بإدانة الطاهر علاش الرئيس السابق لمطار الجزائر الطاهر علاش بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا.

وأحكاما أخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة إلى عام موقوفة النفاذ إلى 3 سنوات حبسا نافذا لباقي المتهمين وهم إطارات و مسؤولين بمطار هواري بومدين الدولي.

مع مصادرة و حجز الممتلكات العقارية و المنقولة الصادرة عن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد.