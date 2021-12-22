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الرياضة

إلتماس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا لمحضر قضائي نصب على بولمرقة

بقلم نجيبة سماي
إلتماس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا لمحضر قضائي نصب على بولمرقة
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عالجت محكمة سيدي امحمد ملف قضية البطلة العالمية والأولمبية الجزائرية حسيبة بولمرقة رفقة زميلتها (أ.م) بعدما تم النصب عليهما من طرف محضر قضائي وأستاذ في القانون المدعو ( ب.ف) وسلبهما مبلغ 2 مليار سنتيم.

ووجهت للمتهم تهمة النصب أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة بموجب اجراء المحاكمة عن بعد، حيث  أنكر التهمة المنسوبة إليه و اعتبر الشكوى التي رفعت ضده كيدية. وأكد خلال استجوابه من قبل قاضي الجلسة، أن الضحيتين هما اللتين سلبتا منه مبلغ 2 مليار سنتيم بحجة أن إحداهن تربطه معها علاقة رسمية، وهي الضحية (أ.م). و أضاف أنها تعمل طبيبة بمصنع الأدوية ملك لحسيبة بولمرقة، ملتمسا من هيئة المحكمة ببرأته التامة.
فيما تغيبت الضحيتين عن جلسة المحاكمة، وبعد التماس وكيل الجمهورية للمتهم عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة مع  التماس حرمانه  من حقوقه المدنية لمدة 5 سنوات و التماس حرمانه من الحماية الأمنية ثلثي فترة العقوبة تسري من نهاية عقوبته، أدخل القاضي القضية للمداولة إلى جلسة لاحقة.

رابط دائم : https://nhar.tv/HpUfI
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