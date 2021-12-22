إلتماس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا لمحضر قضائي نصب على بولمرقة

عالجت محكمة سيدي امحمد ملف قضية البطلة العالمية والأولمبية الجزائرية حسيبة بولمرقة رفقة زميلتها (أ.م) بعدما تم النصب عليهما من طرف محضر قضائي وأستاذ في القانون المدعو ( ب.ف) وسلبهما مبلغ 2 مليار سنتيم.

ووجهت للمتهم تهمة النصب أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة بموجب اجراء المحاكمة عن بعد، حيث أنكر التهمة المنسوبة إليه و اعتبر الشكوى التي رفعت ضده كيدية. وأكد خلال استجوابه من قبل قاضي الجلسة، أن الضحيتين هما اللتين سلبتا منه مبلغ 2 مليار سنتيم بحجة أن إحداهن تربطه معها علاقة رسمية، وهي الضحية (أ.م). و أضاف أنها تعمل طبيبة بمصنع الأدوية ملك لحسيبة بولمرقة، ملتمسا من هيئة المحكمة ببرأته التامة.

فيما تغيبت الضحيتين عن جلسة المحاكمة، وبعد التماس وكيل الجمهورية للمتهم عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة مع التماس حرمانه من حقوقه المدنية لمدة 5 سنوات و التماس حرمانه من الحماية الأمنية ثلثي فترة العقوبة تسري من نهاية عقوبته، أدخل القاضي القضية للمداولة إلى جلسة لاحقة.