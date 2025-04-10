التماس عقوبة 5 سنوات لطبيبة أسنان مزيفة نصبت على المرضى ببوزريعة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة تسليط عقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً و500 ألف دينار غرامة مالية نافذة، في حق المتهمة “م.ح”، مساعدة طبيبة أسنان، تبلغ من العمر 49 سنة. على خلفية انتحالها صفة طبيبة أسنان ببوزريعة، وقيامها بممارسة مهنة الطب من دون شهادة أو رخصة.

المتهمة تم توقيفها من قبل مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني ببئر مراد رايس بالعاصمة. بعدما تبين أنها تنتحل مهنة الطب وتقوم بتقديم العلاج للمرضى من خلال فتحها عيادة طب أسنان بختم مزور وشهادات مزورة. وتقوم بعلاج المرضى على أساس أنها طبيبة أسنان. وتتحصل على مبالغ مالية مقابل تقديم العلاج الطبي ومنح الوصفات الطبية بوضع ختم مزور عليها. وعند تفتيش العيادة المعنية تم ضبط أدوية ومكملات غذائية ووسائل طبية مختلفة وختمين مستطيلين باسم المعنية والآخر باسم طبيبة وطبيب آخرين في مجال الطب. ووثائق طبية ووصفات طبية لمختلف المستشفيات. ومبلغ مالي يثدر بأزيد من 80 مليون سنتيم.

>وأثناء مثول المتهمة أمام هيئة المحكمة، وجهت لها تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات عرفية وتقليد خاتم واستعمال ختم مزور وتعريض حياة الغير دون سلامته للخطر.



وقد اعترفت المتهمة بالجرم المنسوب إليها. وصرحت بأنها كانت تعمل مساعدة طبيبة أسنان عند طبيبة تدعى ك” بمنطقة سيدي يوسف لمدة عام. وبعدها انتقلت للعمل مع طبيبة أخرى من سنة 2000 إلى 2021.

وبعدما توفيت الطبيبة أثناء جائحة كورونا، بقيت المتهمة تستغل عيادتها. وقامت بصناعة ختم خاص بها. في حين واجهتها القاضي لقيامها بفتح فرع آخر داخل العيادة مختص في الحجامة والعناية الجسدية، والجراحة التجميلية من دون أي ترخيص أو شهادة.

وطلبت المتهمة من القاضي إفادتها بظروف التخفيف، كونها ربة منزل ولديها أطفال. هذا وقد تأسس الفرع النظامي الجهوي لزرع الأسنان بمديرية الصحة، طرفاً مدنياً في قضية الحال. وطالب بتعويض قدره مليون دينار عن كافة الأضرار التي لحقت به. فيما حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية إلى جلسة لاحقة.