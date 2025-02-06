إلتماس 10 سنوات حبسا لثلاثة شبان بحوزتهم كراسي معبأة بالمهلوسات

تمكنت مصالح الشرطة القضائية المختصة في مكافحة المخدرات بالحراش. من توقيف ثلاث شباب تتراوح أعمارهم بين 26و 30 سنة ، وذلك على إثر ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. تقدر ب 562 قرص منها “اكستازي” وبريغابالين” والمخدرات الصلبة من نوع “الكوكايين” معبأة ومخبأة بإحكام داخل “كراسي” منزلية.

ملابسات القضية تعود لتحقيق معمق قامت به مصالح الضبطية القضائية على إثر معلومات مؤكدة بوجود أشخاص مسبوقين بصدد القيام بصفقة لبيع المخدرات . وعليه تم ترصد المشتبه فيهم، ومداهمة منزل أحدهم ويتعلق الأمر بالمتهم” خ.ج” الذي عثر بمنزله على كراسي معبأة بالمؤثرات العقلية. حيث ضبط على 300 كبسولة من “اكستازي” و9 أقراص من نوع ” بريغابالين”. بالإضافة كذلك إلى كمية من “الكوكايين” وأنواع اخرى بإجمالي تقدر ب 562 قرص وعليه تم توقيف هذا الأخير بالإضافة إلى صديقه الذي اعتاد على استضافته بمنزله ويتعلق الأمر ب”ز.أ”و شخص آخر ويتعلق الأمر بالمتهم”ش.ش”، فيما تم تحديد هوية شخص آخر لا يزال في حالة فرار.

المتهمين مثلوا للمحاكمة أمام محكمة الحراش بموجب إجراء المثول الفوري عن تهمة حيازة المؤثرات العقلية بغرض البيع النقل والتخزين. حيث انكروا خلال الإدلاء بتصريحاتهم، علاقتهم بالقضية وحاول كل واحد منهم التملص من المسؤولية الجزائية.

وأكد”خ.ج” أن لا علاقة له بالمخدرات وأنه استقبل يوم الوقائع المتهم”ز.أ” حوالي الساعة الثانية صباحا بحكم أنه يؤجر منزلا لخالته، وأنه خلال مداهمة منزله عثروا على المؤثرات العقلية والمخدرات معبأة داخل كراسي وأنه علم بأمرها بعد حجزها.

من جهته أنكر المتهم” ش.ش” علاقته ببيع المخدرات والترويج وأنه مدمن على استهلاكها فقط.

في حين أكد المتهم الثالث “ز.أ” أنه لا يعلم بالقضية وليس له أي علاقة بالملف سوى أن المتهم الثاني ابن خالته وقام باستقباله خلال تواجده بالعاصمة،منوها أن ميسور ماديا. ليس بحاجة لبيع المخدرات أو تخزينها مقابل المال.

وعليه وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية ضد المتهمين الموقوفين مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهم الفار .