إلتماس 10 سنوات حبسا لعصابة “عميمر” بالحميز

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بدار البيضاء، اليوم الأربعاء، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق 3 متهمين موقوفين. مع توقيع العقوبة نفسها في حق المتهم الفار المدعو “ر.عمر” المكنى والمعروف لدى مصالح أمن دار البيضاء بـ” عميمر”، مع إصدار أمر بالقبض الجسدي في حقه.

وتوبع المتهمون سالفي الذكر بجنحة حيازة المؤثرات العقلية بغرض العرض على الغير، تم مناقشة وقائعها في جلسة علنية.

وتأتي المحاكمة في إطار عملية إيقاف المتهمين الثلاثة على متن مركبة بالطريق السيار على مستوى مدخل مدينة الحميز. بعد عملية تتبع وترصد دقيقتين لهم، متلبسين بحيازة الممنوعات. بعد تنقلهم إلى مدينة دار البيضاء شرقي العاصمة. حيث انتهوا من إبرام صفقة شراء كمية من المؤثرات العقلية مع أحد أخطر مروجي المخدرات المعروف بالوسط الإجرامي باسم ” عميمر”.

ومكنت العملية من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع “ترامادول” أو ما عرف بـ”الصاروخ”. قدّرت إجمالا بـ304 كبسولات وقطعة مخدرات “قنب هندي” وزنها 4.9 غ. وذلك بعد إخضاع المتهمين للتفتيش الجسدي، ويتعلق الأمر بالمسمى “ع.عز الدين” و “ا. حسان”.

وفي عملية موازية، قامت مصالح الشرطة بمداهمة مسكن المتهم الفار المدعو “ر.اعمر”، الذي بعد ولوجه واجتيازه ممراً يؤدي إلى المستودع، على مستوى الطريق السيار بالقرب من محطة البنزين بالبوابة الشرقية. حيث تم ضبط 4 أقراص من نوع “كيتيل” وقطعة مخدرات من نوع ” قنب هندي” يقدر وزنها بـ.4.9 غ.

وفي العملية ذاتها، فلت صاحب المسكن “ر.اعمر” ومرافقه المدعو “م.مهدي” من قبضة الشرطة.

وخلال جلسة المحاكمة، اعترف المتهمون، في ردهم على أسئلة القاضي، بتعاطيهم المؤثرات العقلية، ناكرين المتاجرة بها أو عرضها على الغير للبيع مقابل مبلغ مالي.