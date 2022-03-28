إلتماس 10 سنوات حبسا نافذا لخليدة تومي

إلتمس وكيل الجمهورية بمحكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، و مليون دج غرامة مالية نافذة لخليدة تومي وزيرة الثقافة السابقة.

مع إلتماس أيضا عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة لبن بليدية عبد الحميد رئيس المحافظة المكلفة بالمهرجانات، مع إلتماس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة لحكيم ميلود المدير السابق لثقافة تلمسان ،مع إلتماس مصادرة املاك العقارية و الحسابات البنكية للمتهمين

وفي هذا السياق، جاءت هذه الإلتماسات بعد ان تمت متابعتهم في قضايا فساد طالت المهرجانات الثقافية كل من المهرجان الإفريقي لسنة 2009، و “المهرجان الثقافي الإسلامي والجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007.

كما وجهت للمتهمين تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة و إختلاس اموال عمومية و إساءة إستغلال الوظيفة.

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