إلتماس 10 سنوات حبسا نافذا للمضاربين بسيارة “فيات دوبلو بانوروما”

إلتمست وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة، اليوم الأربعاء توقيع عقوبة 10 حبسا وغرامة مالية قدرها 2 مليون دج، في حق 4 متهمين موقوفين في قضية المضاربة غير مشروعة في السيارة الجديدة محلية الصّنع من نوع ” دوبلو بانوراما” للعلامة الإيطالية “فيات”، التي عرضت للبيع على الموقع الإلكتروني “واد كنيس”، بثمن مرتفع جدا قدّر بـ505 مليون سنتيم.

حيث جرى التحقيق في القضية المتهمين محل المتابعة، ويتعلق الأمر بمالك السيارة المدعو “س.سمير” 32 سنة مقيم ببلدية سطاوالي. والمتهم الثاني المدعو “ن.إ. مولود أمين” 41 سنة. أستاذ جامعي ومدير معهد التكوين المهني بزالدة. وبروفيسور في ألإعلام الألي والذكاء الإصطناعي. مقيم بزرالدة العاصمة الذي كانت له يد في عرض السيارة للبيع على موقع ” واد كنيس”. بمشاركة صهره المتهم المدعو “ض.شريف ” البالغ من العمر 43 سنة ” المقيم بزرالدة.

كما تم متابعة المتهم الرابع المدعو “س.عثمان” 64 سنة صاحب وكالة لتوزيع السيارات المسماة ” GRANDI AUTO”. وهي الوكيل المعتمد لعلامة ” فيات” بولاية البويرة ، “المقيم بإقامة لاكولين ببلدية اسطاوالي.

والتسمت جلسة المحاكمة بإنكار المتهم الرئيسي كل صاحب الوكالة “س.عثمان” ونجله “سمير” لما نُسب إليهم من تهم، حيث أنكر هذا الأخير بصفته صاحب السيارة.علمه المسبق بعرضها للبيع من طرف قريبه المتهم “ض.شريف” مؤكدا بأنه خلال فترة تسليمه السيارة في شهر رمضان. كان غائبا بولاية بومرداس لظرف خاص وهو وفاة جدته. ثم انتقل على عين البيضاء مع اقتراب العيد. وهو الأمر الذي جعله يتأخّر في استعمال سيارته محل الجريمة.

وعن السعر الحقيقي لسيارة “دوبلو بانوراما” في رده على سؤال القاضي، اعترف بأنه اشتراها. بسعر 337.400 مليون سنتيم.

اعترافات مهمة للمتهمين

كما أنكر والده المتهم أيضا “س.عثمان” اسداء تعليمات لابن شقيقته المتهم ض.شريف” لبيع السيارة أو غير ذلك. معترفا بأنه أول مرة علم بالقضية خلال مثوله للتحقيق حيث تفاجأ هناك. معترفا بأنه قام بنقل 3 سيارات من بينها سيارة ابنه ” سمير” بنفسه من مدينة البويرة الى العاصمة على متن شاحنة إلى منزل شقيقته باسطاوالي. بسبب ظرف خاص تزامنا واشغال صيانة بالورشة بطلب من الشركة الأم. وحفاظا على أمانة الزبائن تم نقلها خشية تعرضها لخدوش.

وأكد المتهم ” س.عثمان “أنه اشتغل لمدة 37 سنة في مجال بيع السيارات لم يرتكب أي مخالفة. كما أن متابعته في القضية باطلة، باعتباره أنه هو آخر من سمع ببيع السيارة.

من جهته جاءت تصريحات المتهم “ض.شريف” في الجلسة ضد تصريحات خاله.، حيث أكد للقاضي أن خاله جلب 3 سيارات للمسكن العائلي، وطلب مني بيع سيارة ” سمير” إبنه محددا له مبلغ 500 مليون.

كما طلب منه إمكانية رفع السعر لأخذ ” الفائدة” فقام بإضافة مبلغ 5 ملايين سنتيم، وأضاف المتهم أن خاله طلب منه الاتصال في حال العثور على زبون مناسب للسعر،الذي حدده، مشيرا في نفس الوقت بأنه لم يطلب منه وضع السيارة على موقع “واد كنيس” وأنه هو من قام بذلك بمحض إرادته، بعدما استعان بصهره ” م.أمين” من خلال استعمال حسابه لوضع الإعلان، مؤكدا أنه اتصل به لأجل حذف الإعلان بعدما تم بث الخبر على وسائل الإعلام المحلية.