إلتماس 10 سنوات حبسا نافذا لوالي بومرداس السابق رفقة رؤساء البلدية

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بسيدي امحمد. تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة لكل من والي بومرداس السابق. مداني فواتييح عبد الرحمان و رؤساء بلدية بومرداس سابقا كل من (ب.م) ، و (س.ب) ،(آ.س.س). ومقاول ( ن.م) ،(ب.ج) الى جانب متهمين اخرين.

وجاءت هذه الالتماسات بعد ان تمت متابعة المتهمين في ملف فساد ثقيل. يتعلق بالعبث بمشاريع مخططات التنمية من خلال تبديد الملايير لصفقات الإنارة العمومية. بولاية بومرداس.

كما واجهت القاضي وسيلة زويش الوالي السابق لبومرداس مداني فواتيح عبد الرحمان. ورؤساء البلديات السابقين و إطارات بمختلف القطاعات لذات الولاية الى جانب مقاولين بحقيقة. منح جل المشاريع لمقاول واحد دون المرور على قانون الصفقات العمومية. مما يسفر عن الدوس بقوانين الجمهورية، وتكبيد الخزينة العمومية ملايير الدينارات.

وبالرجوع الى وقائع قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة، القضية تم التحقيق فيها من طرف مصالح امن بومرداس. بناءا على رسالة من موظف ببلدية بومرداس. و على اساس هذه الرسالة تم فتح تحقيق بملف فساد طال مشاريع انجزت على. مستوى بلدية بومرداس.

كما تخص بصفة عامة اشغال الانارة العمومية. أسندت أغلبها الى مقاولة eurl CGSB المسيرة من طرف المقاول (ن.م). الذي استحوذ على جل هذه المشاريع بفضل المعارف المتينة والعلاقات الشخصية. مع بعض مسؤولي السلطات المحلية على راسهم والي بومرداس سابقا مداني فواتييح عبد الرحمان.

مشاريع دون أي سند قانوني

حيث تم إنجاز مشاريع دون اي سند قانوني ،و بعدها تم تسوية وثائقها بطريقة مخالفة للقانون و من بين المشاريع. مشروع انجاز الانارة الاقتصادية على مستوى ساحة 05 جويلية. من طرف مؤسسة CGSB لمسيرها (ن.م) هذا القرار المتعلق بمشروع الادارة العمومية للمساحة. اعلاه كان من اجل زيادة جمال هذه الساحة وتحضيرا لتدشنيها بمناسبة ذكرى اول نوفمبر. ترميم الانارة العمومية على مستوى ساحة 05 جويلية، و مشروع ترميم الانارة العمومية على مستوى طرق بلدية بومرداس (سنة 2017 ).

بالاضافة الى ذلك مشروع ترميم الانارة العمومية على مستوى حي 11 ديسمبر 60 سنة 2017. ومشروع انجاز اشغال الطلاء على مستوى بلدية بومرداس (سنة 2017). ومشروع تكميلية وتهيئة المدخل الغربي لولاية بومرداس (سنة 2017 ). و مشروع إنجاز الانارة العمومية بحي عدل بومرداس (سنة 2017 ). و مشروع يخص انجاز الانارة العمومية الاقتصادية لمقطع الطريق الرابط بين احياء 1200 سكن. والف سكن ولاية بومرداس (سنة 2017 ). و مشروع اصلاح الانارة العمومية في المدخل الغربي لمدينة بومرداس (سنة 2017 ). و مشروع اشغال تهيئة الواجهة الغربية بودواو البحري (سنة 2018 ) ،و مشروع اشغال الادارة العمومية حديقة 18 فيفري بومرداس سنة 2018. وكذا مشروع تركيب الانارة العمومية على مستوى المؤسسة العمومية الولائية لتسيير المراكز الردم التقني للنفايات قورصو سنة 2017.

وبعد مثول المتهمين في قضية الحال امام هيئة محكمة القطب الجزائي برئاسة القاضي زويش وسيلة. كما وجهت لهم تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية للغير و جنحة اساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين و التنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ، و استغلال النفوذ ،و استغلال الوظيفة ،جنحة المشاركة في الاستفاذة من تأثير اعوان الدولة من اجل الحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية.

إستجواب والي بومرداس مداني فواتييح عبد الرحمان

فواتيح: أنفي التهم المتابع ، سيدتي القاضي تقلدت منصب والي ولاية بومرداس سابقا التي تعتبر هذه الاخيرة ولاية ساحلية ،و كنت مهتم بالجانب المتعلق بالتنمية المحلية لإقليم هذه الولاية ،كما انني قمت بتزويدها بالإنارة الاقتصادية

القاضي: ماذا تقول بخصوص الاعباء المتابع بها التي تتعلق بالصفقات التي تم منحها لمقاول (ن.م) بطريقة مخالفة للقانون ؟ من بينها صفقات ترميم الانارة العمومية على مستوى طريق بلدية بومرداس و مستوى 11 ديسمبر 1960 و مشروع انجاز الانارة العمومية الإقتصادية لمقطع الطريق الرابط ما بين احياء 1200 مسكن بمدينة بومرداس ، جميع هذه المشاريع فاز بها المتهم نقاش مراد بطريقة مخالفة للقانون ماردك ؟

فواتييح : في حياتي سيدتي القاضي لم امنح اي امتياز هذه صلاحية البلدية هي التي لديها صفقات معينة ، و الملف كله تحرك على اساس رسالة مجهولة

القاضي : يعنيني فقط الوقائع المتابع بها بخصوص الاجتماع الاول و الثاني المتعلق بالانارة العمومية ،و ماهو خارج عن الوقائع لا نتكلم عليه، فيما يخص الاجتماع الاول حضر معك المتهم (ن.م) و المدعو (ق.) يقوم ببيع المعدات المتعلقة بالانارة العمومية ،

فواتييح : هي اجتماعات دورية ، بإمكان المقاولين الحضور في الاجتماعات الرسمية ،حضر كل من(ن.م) صاحب المؤسسة و المدعو(ق.) صاحب المؤسسة المكلفة ببيع المعدات الكائنة ببلدية بومرداس

القاضي: ما هو سبب حضورهم الاجتماع؟

فواتييح : سبب حضورهم هو التاخر الذي عرفته الولاية ،

القاضي : ماهي التوصيات التي خرج بها الاجتماع

فواتييح : من اجل مناقشة التاخر في انجاز بعض المنشآت

القاضي : لماذا جميع الصفقات بفوز بها المقاول(ن.م)

فواتييح : البلدية هي التي تمنح لست انا ،عمري ماوجهت عمل البلدية و اتحدى اي احد يقول هذا الشيء

إستجواب المقاول (ن.م)

القاضي : انت متهم بالاستفاة من تاثير اعوان الدولة من. اجل الحصول على صفقات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية

المتهم: انا انفي التهم المتابع بها ،انا خدمت عند الدولة و مجمل المشاريع في قيد الانجاز من 2016 الى غاية 2023 و كنت نخدم ليل و نهار و عملي كان جيد

القاضي : المسائل المتعلقة بالديون لديها طريق اخر

انت امام المحكمة في محل مسائلة عن ابرام صفقات مخالفة للقانون.. امور اخرى تطرح في مكان اخر

المتهم : لوكان استفذت من اعوان الادارة لو انني تلقيت مستحقاتي المالية..انا مقاول لدي خبرة اكثر من 20 سنة في مجال المقاولاتية

القاضي : كم عدد المقاولين الذين شاركو معك في مجال عملك

المتهم : 4 او 5 و يوجد مقاولين اخرين

القاضي : ماهو العرض الذي قدمته لاستفاذتك من تلك المشاريع

المتهم: قدمت اقل عرض انا نحضر ملف و بحكم تجربتي استفذت من عدة مشاريع ،كما انني حضرت لجنة تقييم العروض و قمت بممارسة الاشغال و بدايتها بدون وجود اي وثائق و كان ذلك بتوصيات من الوالي ،كان هناك بعض المشاريع التي لم يكن لدي فيها امر بالخدمة و قمت ببداية الاشغال

القاضي : السبب؟؟

المتهم : كنت اتحمل مصاريف العمال،

القاضي : كم كان العرض الذي قدمته

المتهم : 4800 دينار ، و انا بدات بانجاز المشروع

القاضي : شرطة العمران سبق و ان طلبت منك التوقف عن العمل ، بعد ان تم الغاء الإستشارة التي فزت بها ،لماذا واصلت العمل و لم توقف الاشغال ؟

المتهم : كنت وجدت الخرسانة سيدتي القاضي ،نرميه

فيما انكر بقية المتهمين من بينهم رؤساء بلدية بومرظاس سابقا التهم المتابعين بها و صرحو بان جميع الصفقات تمت بطريقة قانونية .