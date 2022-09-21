إلتماس 10 سنوات حبسا نافذا لوالي سكيكدة السابق بن حسين فوزي

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة لوالي سكيكدة السابق بن حسين فوزي،مع التماس عقوبات اخرى متفاوتة تراوحت بين 5 و 8 سنوات حبسا نافذا لباقي المتهمين في قضية الحال من بينهم رئيس بلدية بولاية سكيكدة السابق(ك.ط) ،و رئيس دائرة السابق لولاية سكيكدة(ع.ع)،الى جانب كل من المتهمين (ب.م),(ح.ف)،(ب.م),(ح.ج)،(ا.ر) ,(د،ع).

قضية الحال تتعلق تتعلق بإبرام والي ولاية سكيكدة السابق بن حسين فوزي صفقات مخالفة للقانون على مستوى مصالح بلدية سكيكدة من خلال ابرامه عقد اتفاقية مع منحه صفقة اقتناء أعمدة ومختلف مستلزمات الطرق بطريقة غير قانونية لفائدة احد المتعاملين المدعو ( ح.ف).

المتهمين وجهت لهم تهم تتعلق بإستغلال النفوذ و اساءة إستغلال الوظيفة ،تبديد اموال عمومية و المشاركة في تبديد اموال عمومية،المشاركة في ابرام صفقة عمومية مخالفة للاحكام التشريعية ،وجنح ابرام صفقة مع الدولة و الاستفاذة من سلطة و تأثير اعوان الدولة من اجل تعديل لصالحهم في نوعية الخدمات ،الاستفاذة من سلطة و تأثير موظفي الدولة في ابرام صفقة من اجل التعديل لصالحهم في الخدمات ، المشاركة في الاستفاذة من سلطة و تأثير موظفي الدولة في ابرام صفقة من اجل التعديل لصالحهم في الخدمات .