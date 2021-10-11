إلتماس 10 سنوات سجنا نافذا للطيب لوح و7 سنوات للسعيد بوتفليقة وحداد

إلتمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الدار البيضاء بالعاصمة، 10 سنوات سجنا نافذا لوزير العدل الأسبق الطيب لوح مع الحجر القانوني عليه.

كما إلتمس النائب العام، 7 سنوات سجنا نافذا والحجر لكل من رجل الأعمال علي حداد، والمستشار السابق برئاسة الجمهورية السعيد بوتفليقة. وإلتماس 3 سنوات سجنا نافذا في حق كل من بن حراج مختار، درفوف مصطفى ،سمعون سيد احمد، وبلباي خالد.

ويتابع السعيد بوتفليقة والطيب لوح وعلي حداد والأمين العام السابق لوزارة العدل الطيب الهاشمي بعدة تهم. منها جناية التحريض على التزوير في محررات رسمية والتحريض على التحيز والمشاركة في التحريض على التحيز وإساءة استغلال الوظيفة. بالإضافة إلى إعاقة السير الحسن للعدالة والمشاركة في إعاقة سير العدالة..

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp