إلتماس 10 سنوات سجن لـ3 شباب يروجون المخدرات بالعاصمة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة مع مليون دج ضد ثلاث شباب، لتورطهم في ترويج المؤثرات العقلية من نوع “البريغابالين”بعد حجز 646 قرص.

ويتواجد اثنين من المتهمين، رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش وآخر في حالة فرار مع إصدار أمر بالقبض ضده.

وتعود ملابسات القضية لمعلومات بلغت مصالح الامن بخصوص وجود حركة مشبوهة لمجموعة من الشباب وترويجهم للمؤثرات العقلية.

وعليه تم تحديد هوية المشتبه فيهم، وبتفتيش منزلهم اسفر على العثور على كمية تقدر ب 646 قرص بريغابالين. ومبلغ مالي يقدر ب 36 مليون سنتيم. مخباة باحكام داخل حقيبة سوداء اللون بغرفة لون المتهم”خ.ي”.

هذا الاخير وبالتحقيق معه اكد انها ملك للمتهم الفار المدعو “أ.عبد الجليل”. والذي طلب منه الاحتفاظ بها واعادتها له لاحقا، نافبا ترويجه لها.

ونوه دفاع المتهم خلال مرافعته إلى ان موكله تمسك بنفس التصريحات عبر جميع مراحل التحقيق. والتي تفيد أنها ليست ملكه وهي تعود للمتهم الفار ولا علاقة له بها.

مشيرا إلى أن التقارير الطبية تؤكد إلى ان البريغابالين هي مجرد مسكن الآلام الحادة ولم يفصل في ان تكون مهلوسا او مخدرا،. وهي غير واردة في القائمة التي وقعت عليه الجزائر في البروتوكول الخاص بالمهلوسات. واشار الى ان المبلغ المالي يعود لوالد موكله الذي يعمل راعيا، وهي ليست من عائدات الترويج.

وطالب باعادة تكييف الوقائع من المتاجرة وترويج المؤثرات العقلية إلى حيازة مواد صيدلانية وترويجها دون رخصة. وافاد موكله باقصى ظروف التخفيف وهو نفس طلب دفاع المتهم الثاني. الذي فند علاقته بالترويج واكد حيازته لها. ليطالب وكيل الجمهورية بتوقيع العقوبة السالف ذكرها.