إلتماس 12 سنة حبسا لعمار غول و10 سنوات لولد قدور و20 سنة حبسا لشكيب خليل

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد عقوبات متفاوتة في قضية الفساد طالت مجمع النفط في الجزائر ،حيث التمس وكيل الجمهورية عقوبة 20 سنة حبسا نافذا وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة لوزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل المتواجد في حالة فرار مع التماس تاييد امر بالقبض عليه و التماس عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة لنور الدين بوطرفة بصفته الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز سابقا.

وحسب مصادر النهار، فقد تم أيضا التماس عقوبة 12 سنة حبس نافذ وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة لوزير النقل و الاشغال العمومية الاسبق عمار غول و التماس ادانة الرئيس المدير العام الاسبق لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة،مع التماس ايضا عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وواحد مليون دج غرامة مالي نافذة لمحمد مزيان الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك سابقا بعقوبة 8سنوات حبسا نافذا وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة ، و التماس ادانة بلقاسم بومدين نائب الرئيس المدير العام السابق لمجمع سونطراك و المكلف بنشاطات المنبع بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة و التماس ادانة زرقين عبد الحميد الرئيس المدير العام السابق لمجمع سونطراك بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة ،و التماس ادانة مصطفى حنيفي المدير العام السابق للمحروقات على مستوى وزارة الطاقة و المناجم بعقوبة 3 سنوات حبس نافذ وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة ، و التماس ادانة وزير الخارجية السابق بجاوي فريد بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ وواحد مليون دجزغرامة مالية نافذة مع التماس تاييد امر بالقبض عليه الساري المفعول ، مع التماس ايضا عقوبة 12 حبس نافذ وواحد مليون د غرامة مالية نافذة لقريبه بجاوي محمد مع التماس ايضا تاييد امر بالقبض عليه الساري المفعول ،مع التماس ايضا عقوبة 10 سنوات حبس نافذ وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة مع ااتماس تاييد امر بالقبض عليه للمستشار السابق لشكيب خليل إضافة الى التماس عقوبات اخرى متفاوتة تراوحت بين 3 الى 7 سنوات حبسا نافذا لباقي المتهمين من بينهم اطارات و مسؤولين مركزيين سابقين بوزارة الطاقة و متهمين اخرين مع التماس الامر بمصادرة جميع المحجوزات الصادرة عن قاضي التحقيق الغرفة الاولى بالقطب الجزائي الاقتصادي و المالي بمحكمة سيدي امحمد،وجاءت هذه الالتماسات بعد ان وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه.