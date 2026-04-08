إلتماس 12 سنة حبسا لوزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني السابق “علي عون”

إلتمس وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، عشية اليوم الاربعاء بإدانة وزير الصناعة سابقا علي عون بعقوبة 12 سنة حبسا نافذة. وغرامة مالية بقيمة مليون دج ، فيما تم التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دج لنجله.

كما طالب وكيل الجمهورية بإدانة الرئيس المدير العام السابق لمجمع مدار شرف الدين عمارة بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دج. والتمس بإدانة الرئيس المدير العام لمركب الحجار بولعيون كريم، بعقوبة 10 سنوات حبسا وغرامة مالية بقيمة مليون دج، و10 سنوات حبسا للمدير العام للمؤسسة الوطنية للسباكة الجزائرية “فوندال” صالحي نور الدين.

في حين إلتمس عقوبات اخرى متفاوتة لمتهمين اخرين من بينهم المستثمر (ش. محمد )، بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية بقيمة مليون دج. والتمس ادانة رئيس نادي الفروسية (الكوالا .ع) بنفس العقوبة.

كما تمت إدانة مسير شركة دواء عمراوي عبد القادر، مسير شركة دواء (ح. محمد رضا، ومسير شركة عطية عادل، والمتهم شريط ايمن مدير شركة شيري بعقوبة 5 سنوات ومليون دينار غرامة مالية نافذة .

في حين تم التماس تغريم الشركات محل متابعة بغرامة مالية بقيمة 32 مليون دج

وتوبع المتهمون بشبهات فساد على غرار سوء التسيير وابرام صفقات ذات طابع صناعي واستثماري بطريقة غير قانونية. تتعلق ببيع وشراء النفايات الحديدية وبقايا النحاس، إلى جانب منح صفقات مخالفة للتشريع المعمول به. طالت المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية “إيميتال” .

ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 01/06 تتعلق بتبديد اموال عمومية وتلقي مزايا غير مستحقة، واستغلال النفوذ والوظيفة.