إلتماس 12 سنة حبسا نافذا للوزير السابق “علي عون “

إلتمست نيابة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر تسليط عقوبة 12 سنة حبساً نافذاً. في حق كل من الوزير الأسبق للصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون. و رجل الأعمال “ع. عبد النور” المدعو “نونو منيطا” والتماس عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا للرئيس السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) شرف الدين عمارة.

في حين التمست النيابة عقوبات أخرى متفاوتة، تراوحت بين 5 و 10 سنوات حبساً نافذاً لبقية المتهمين. و10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 1 مليون دينار. في حق كل نجل الوزير “مهدي عون و المدير العام لمؤسسة “فوندال”. “ص. نور الدين” و”ب. كريم” الرئيس المدير العام لمركب “سيدار الحجار”. بالإضافة كذلك إلى التماس توقيع عقوبة 6 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية. قدرها 1 مليون دينار لرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم سابقا، شرف الدين عمارة. و 5 سنوات حبسا نافذا و 1 مليون دينار جزائري لبقية المتهمين ، مع التماس تغريم الشركات المتهمة ب 32 مليون دينار غرامة مالية.

وجاءت هذه الالتماسات بعد أن وجّهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه، تتعلق بجنح تبديد أموال عمومية، جنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا. على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير. جنحة استغلال النفوذ بقبول مزية غير مستحقة بهدف الحصول على منافع غير مستحقة. بالإضافة كذلك إلى جنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونية من العقود التي كانت وقت ارتكاب الفعل مشرفا عليها بأي صفة كانت. جنحة رشوة الموظفين العموميين بمنح أو عرض مزية غير مستحقة لصالح الموظف أو شخص آخر للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل من واجباته. تحريض الموظفين العموميين على استغلال نفوذهم بغرض الحصول على امتيازات غير مبررة، تبييض الأموال.

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