إلتماس 12 سنة حبسا نافذا ومليون دينار غرامة في حق جمال ولد عباس

إلتمست محكمة سيدي امحمد 12 سنة حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق جمال ولد عباس.

كما إلتمست ذات المحكمة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق سعيد بركات.

كما إلتمس بـ 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق نجلي الأمين العام الأسبق للأفلان الوافي وعباس ولد عباس.

وإلتمست ذات المحكمة، 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة في حق حمزة شريف رئيس المنظمة الطلابية سابقا.

كما إلتمست المحكمة مصادرة جميع ممتلكات جمال ولد عباس وسعيد بركات.

بينما طالب بتسليط عقوبة 08 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دج غرامة مالية مع مصادرة جميع الأموال والأملاك غير مشروعة في حق بوشناق خلادي الأمين العام لوزارة التضامن.

بالإضافة إلى جلولي سعدي مدير التشريفات بوزارة التضامن وبن حبيلس إسماعيل.