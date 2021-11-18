إلتماس 16 سنة حبسا نافذا لعبد الغني الهامل في قضية الثراء غير المشروع 

إلتمست النيابة العامة بالغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء العاصمة اليوم الخميس 16سنة حبسا نافذا في حق “عبد الغني هامل. مع غرامة مالية نافذة قدرها 8 ملايين دج، مع توقيع فترة أمنية لمدة 10سنوات.

كما وقعت عقوبات ترواحت ما بين 16سنة وعام حبسا نافذا، مع تأييد حكم الإدانة في حق جميع المتهمين المتابعين في قضية اللواء السابق “عبد الغني هامل”.

كما التمست النيابة العامة إنزال عقوبة 12 سنة حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة في حق الأبناء المتهمين “شفيق، مراد، أميار “. مع توقيع فترة أمنية لمدة 10 سنوات، وعقوبة 3سنوات حبسا نافذا في حق البنت “شاهيناز هامل” .

بالإضافة إلى إلتماس 5سنوات حبسا نافذا و2 مليون دج غرامة مالية نافذة في حق المتهم “رحايمية محمد”. بصفته المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي وقت ارتكاب الوقائع.

أما المتهمين الموقوفين بصفتهم ولاة سابقين زعلان عبد الغني ولاية ولاية وهران سابقا غلاي موسى، والي ولاية تيبازة سابقا ” بن صبان زوبير” والي تلمسان سابقا ح.جلول”. فالتمس في حقهم إنزال عقوبة عامين حبسا نافذا و2 مليون دج غرامة مالية نافذة.

كما التمست النيابة عام حبسا نافذا و50 الف دج في حق باقي المتهمين كل من ” بالي علي”،” ش ناصر” .

مع تأييد الحكم في حق المتهمة “ع.سليمة” وكذا الأشخاص المعنوية. مع المصادرة للحسابات البنكية محل الحجز، وجميع الأملاك العقارية والمنقولة.

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نفت الابنة الوحيدة لعبد الغني هامل، المتهمة غير الموقوفة “شاهيناز هامل” ما نسب اليها من تهم ووقائع. أمام رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر. المتعلقة بتهم تبييض الأموال، الحصول على وثائق بغير وجه حق وتقديم شهادات غير صحيح وتحريض أعوان الدولة، وهو ما أنكرته المتهمة.

حيث قالت شاهيناز هامل أن ما تضمنته محاضر الضبطية القضائية لا أساس منها من الصحة. وكشفت أنها خريجة مدرسة الهندسة المعمارية بالحراش عام 2013، ودخلت في مشروع بعد خضوعها لتربص بمكتب الدراسات ” بالي علي” .

وعن حصولها على سكن بصيغة التساهمي “l s p” بحي “الموز” بباب الزوار عام 2014، عن طريق “المعرفة “. قالت الهامل أن هذا كان خلال الإستعانة بصاحب مكتب الدراسات الذي كان يوظفها، عن طريق تزوير كشوفات الراتب.

كما أكدت المعنية أنه من غير المعقول قيامها بهذا الفعل، مبررة أن السكن تحصلت عليه بعدما تقدمت بطلب خطي. كان مرفق بملف كامل تضمن شهادة العمل، وكشوفات راتبها، خلال فترة عملها بكتب الدراسات ” bali ali”.

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