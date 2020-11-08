إلتماس 18 سنة سجنا نافذا في حق طحكوت و12 سنة لأويحيى وسلال بسبب قضايا فساد

إلتمست النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة، اليوم الأحد، 18 سجنا نافذا ضد رجل الأعمال محي الدين طحكوت ومصادرة جميع ممتلكاته.

كما التمست ذات الهيئة 12سنة حبسا نافذا في حق الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال والوزير الأول السابق أحمد أويحيى.

والتمست النيابة العامة غرامة مالية قدرها 8 مليون دج مع مصادرة الممتلكات العقارية والمنقولة وتجميد السيولة البنكية داخل وخارج الوطن لطحكوت.

وكذا غرامة مالية قدرها 1 مليون دينار في حق الوزيرين الاولين الاسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

كما التمست النيابة توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دج في حق الوزاراء السابقين يوسف يوسفي، عمار غول، عبد الغني زعلان.

والتماس توقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا ضد الإخوة طحكوت وهم ناصر، رشيد، حميد والابن بلال مع مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة.

إلتماس توقيع 6 سنوات حبسا نافذا في حق والي سكيكدة بن حسين فوزي، تقاسمها مع المدير العام لايتوزا عبد القادر بوذراع.

ناهيك عن التماس 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 1 مليون دج للمتهم بن عربية عبد القادر، صحراوي بشير، حميطوش مولة، عبد الكريم مصطفى.

كما شملت التماسات النيابة العامة توقيع عامين حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق باقي المتهمين مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة بما فيه السيولة المالية داخل وخارج الوطن.