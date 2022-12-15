إلتماس 20 سنة حبسا نافذا لقاصرين متهمين بقتل جمال بن سماعيل

إلتمس وكيل الجمهورية بمحكمة الاحداث بسيدي امحمد 20 سنة حبسا نافذا. لقاصرين متابعين في قضية قتل وحرق و تنكيل بجثة المرحوم جمال بن سماعيل بمنطقة الاربعاء نايت ايراثن بولاية تيزي وزو.

ويتعلق الأمر بكل من (ر.ر)،و (ح.م) هذا بعدما وجهت تهم تتعلق بالقيام بأفعال إرهابية. وتخريبية تستهدف أمن الدولة و الوحدة الوطنية و إستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق بث الرعب. في أوساط السكان و خلق جو إنعدام الأمن من خلال الإعتداء المعنوي و الجسدي على الأشخاص. وتعريض حياتهم و أمنهم للخطر و المساس بممتلكاتهم. و المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد، و جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن. جنحة التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء مهامها. جنحة تخريب ملك الغير ،وللإشارة احد المتهمين سبق و ان التقطته الكاميرا أثناء التعدي على جمال بن سماعيل. داخل سيارة الشرطة قبل قتله، فيما قرر قاضي الاحظاث النطق بالحكم في هذه القضية إلى جلسة 20 ديسمبر الجاري .