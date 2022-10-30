إلتماس 20 سنة سجنا لأمير ديزاد وزيطوط ومتهمين آخرين في قضية جديدة

إلتمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق أربع متهمين فارين. ويتعلق الامر بالمدعو ” أمير بوخرس”،” محمد زيطوط”،” مخيوبة يحي”،” طهاري مراد”.

وتوبع المتهمون عن جناية مؤامرة الغرض منها القضاء على نظام الحكم أو تغييره، والمساس بوحدة التراب الوطني. بالإضافة كذلك إلى جنحة التحريض على التجمهر غير المسلح وتلقي أموال من هيئة خارج الوطن. قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بالوحدة الوطنية وأمن الدولة. وكذت ترويج أنباء مغرضة على الجمهور من شأنها المساس بالنظام العمومي.

كما التمست ذات الهيئة القضائية 5 سنوات حبسا نافذا وتطبيق القانون في حق المتهمين الحاضرين محل المتابعة.

وقائع القضية انطلقت بتاريخ 21 ماي 2021، في حدود العاشرة صباحا تم توقيف المتهمة “ب.فاطمة” بحي الرميلة بباب الوادي. التي كانت تقوم باستمالة المواطنين والتحريض على التجمهر مستعملة حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك ” عن طريق نشر عبارات تحريضية منها ” البوليس البلاد باعوها حلونا الطريق حبينا أنحروها”، ” بوليسيا اعلاه تقمعوا فينا احنا خرجنا بالسلمية”.كما تم ضبط لدى المتهمة ورقة بيضاء مكتوب عليها ” لن أسكت حتى تستقيم”.

وبعد تفتيش هاتفها النقال تبين أنها تدعو الى التجمهر والمظاهرات غير المرخصة مع نشر فيديوهات مسيئة لرموز النظام تحمل عبارات ” الشرطة حقارين”. ومنها ما وصفت فيها وزارة الداخلية بوزارة الداخلية الفرنسي.وعبارات تدعو المواطنين للتصعيد والقيام بإضراب شامل واعتصام مفتوح. ومنشور آخر يسيء لاطارات قطاع العدالة.

كما تم رصد تسجيل محادثة مع المعنية بالأمر وصاحب حساب نصيرة snapap. هذا الاخير قام بإرسال مبالغ مالية وارسال أموال لشخص آخر متهم في قضايا متعلقة بالاخلال بالنظام العام يسمى ” ياسر روبيح”. ومحادثة أخرى مع حساب خاص بمحضر قضائي لارسال مبلغ مالي. وتطلب منها تفادي ارسال الأموال مباشرة لحسابها الخاص لتفادي الرقابة الأمنية. فقامت بارسال رقم الحساب البريدي الجاري الخاص بالمدعو ” ر . عمار ” قصد تحويل المبلغ.

الموقوفة على علاقة مع أمير ديزاد

كما تبين ان المتهمة قامت بالاتصال بالمتهم الفار “أمير بوخرس” عبر حسابه ” فايسبوك ” من خلال القيام بمحادثة قصد جمع الأموال للمدعوة ” غ.الطاوس” عجوز مسنة مشاركة في الحراك الشعبي. كما تم رصد محادثات لها مع المحرض السيبيراني المتواجد بدولة ايطاليا، المدعو ” مراد طهاري”. أين قامت بإرسال المعلومات الخاصة بحسابها الالكتروني للقيام بطمس الادلة الرقمية في حالة إعتقالها في المسيرات الاسبوعية الغير مرخصة.

كما كشفت الخبرة التقنية ان المتهمة “ب.فاطمة” تلقت مبلغ مالي من مصادر خارجية ترسل من الخارج الى أشخاص داخل الوطن. وهي بدورها تقوم بإرسال صور وفيديوهات لتنقلاتها الى عدة ولايات من اجل المشاركة في مسيرات الحراك الشعبي. كما ثبت ايضا ان المتهمة قام أحد الأشخاص باستضافتها في مسكن مخصص للمشاركين قي الحراك المقيمين خارج العاصمة بشكل سري.

وتبين في اطار التحقيق أن المتهمة كانت في اتصال مع مجموعة مغلقة عبر تطبيقة ” واتساب” تضم 72 عضو. من بينهم حسابات مرتبطة بأرقام هاتفية تابعة لدولة فرنسا وأمريكا ودول اخرى.

كما اعترف المتهمة بأنها على تواصل بالعضو الناشط في حركة رشاد لوعيل الصادق عبر “فايسبوك” وسبق وان سلمها مبلغ 3000 دج قصد العودة الى مسكنها بخراطة. كما انها تعرفت من خلال مشاركتها في المسيرات على المدعو ” ب.الطاهر”، و”رويبح ياسر” فيفري2020 بمنزل المدعو ” ب.محمد” بباب الوادي. وعن الاموال الي تلقتها في حساباها فاكدت بأنه من اجل مساعدتها في تسديد الغرامات الجزافية المفروضة عليها.

ومواصلة للتحريات تم توقيف الناشط ” ل. صادق ” الذي قام بايواء المتهمة وعدد من المشاركين في الحراك. الذي اعترف بالتكفل بالمتهمة للمبيت عنده. كما اعترف بانه عضو في حركة ” رشاد” منذ مارس 2019، ويشارك في المنظمة عن طريق تسجيلات في الموقع الرسمي لها.

كما تم توفيق المهمة ” خ.مفيدة” التي تعرفت على المتهمة ” ب.فاطمة” في إحدى الوقفات الاحتجاجية امام محكمة سيدي امحمد من أجل التضامن مع معتقلي الحراك.

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