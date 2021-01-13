إلتماس 20 سنة سجنا نافذا في حق أويحيى و سلال في هذه قضية

التمس النائب العام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، 20 سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها مليون دج في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال.
-معزوز أحمد متعامل اقتصادي ومستثمر في مجال تركيب السيارات 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية
-بعيري محمد متعامل اقتصادي ومستثمر في مجال تركيب السيارات 10سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية
-عرباوي حسان متعامل اقتصادي ومستثمر في مجال تركيب السيارات 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية
-علي حداد رئيس “أفسيو” سابقا ورجل اعمال10 سنوات حبس نافذة ومليون دج غرامة مالية
-فارس سلال نجل الوزير الأول 8 سنوات حبس نافذة ومليون دج غرامة مالية
-مصطفى عبد الكريم مدير عام للتنمية الصناعية والتكنولوجية بوزارة الصناعة 8 سنوات حبس نافذة ومليون دج غرامة مالية
-تيرة أمين رئيس اللجنة التقنية بوزارة الصناعة 8 سنوات حبس نافذة وغرامة مليون دج
-علوان محمد رئيس اللجنة التقنية بوزارة الصناعة 8 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية
-الشركات المعنوية ملك رجال الأعمال الثلاثة التماس عقوبة قدرها 5مرات الحد الاقصى الشخص الطبيعي واقصتىها من الحقوق المعدنية لمدة 5 سنوات.
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