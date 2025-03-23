إلتماس 3 سنوات حبسا لتاجر يبيع اللحم المستورد بالسعر المحلي بسوق اهراس

إلتمست نيابة الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس، اليوم، عقوبة 3 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم. ضد المتهم (ق.م.ك)، وذلك بعد متابعته بتهمة المضاربة غير المشروعة في اللحوم المستوردة.

ووفق بيان النيابة، تعود وقائع القضية إلى قيام المتهم بعرض وبيع كميات معتبرة من اللحم المستورد على أنه لحم محلي. مستغلا فارق الأسعار لتحقيق أرباح غير قانونية.

وقد تم توقيف المعني وتقديمه أمام النيابة بتاريخ 18 مارس 2025. حيث صدر في حقه أمر بإيداعه الحبس المؤقت إلى حين استكمال التحقيقات.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، إلتمست النيابة العقوبة المذكورة، تأكيدا على التشدد في تطبيق الإجراءات الصارمة الرامية إلى التصدي لكل أشكال المضاربة التي تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في المواد الغذائية الأساسية.

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