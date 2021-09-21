إلتماس 3 سنوات حبسا لحارس بـ “opgi”لطعنه زمليه بسبب نومه في سيارة بمرآبه

تابعت محكمة الدار البيضاء عون حراسة ليلي بديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء موجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش. عن تهمة الضرب والجرح العمدي بسلاح محظور وذلك على خلفية اعتدائه على زميله ميكانيكي بواسطة”كيتور” بسبب استخدام المتهم لسيارة الخدمة التي كانت تحت مسؤولية الضحية لمرآبه.

ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها الضحية وهو ميكانيكي بديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء تفيد أنه دخل في شجار مع زميله عون حراسة بدوام ليلي. بعدما طلب منه عدم استغلال الممتلكات الموضوعة تحت مسؤوليته.

واكد انه لدى عودته لمقر عمله بتاريخ الوقائع وجد المتهم نائما داخل سيارة الخدمة التي كانت مركونة بالمرآب.فلما استفسر عن سبب عدم التزامه بطلبه سابقا وعدم تكرار ذلك مجددا، تشاجر معه.ليغادر ويعود المتهم مرة أخرى جالبا معه سكينا من نوع كيتور قام بااعتداء به عليه ما سبب لها جروحا خطيرة على مستوى الذراع والبطن..

الضحية طالب بالزام المتهم بدفع له تعويض بقيمة 3 ملايين سنتيم، رغم انكار المتهم للتهمة مؤكدا أنها جاءت دون قصد منه، كونه حاول الرد على الضحية الذي تشابك معه. ونوه على لسان دفاع انه ايضا تعرض لاصابات جراء اعتداء الضحية عليه والقضية ستطرح شهر اكتوبر المقبل والتمس اقصى ظروف التخفيف.

وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 100ألف دج غرامة مالية.

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