إلتماس 3 سنوات حبسا لشاب اعتدى على والدته وخالاته بالضرب

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة لشاب “خ.خ.م” على خلفية قيامه بسب وضرب والدته وسب وشتم خالاته.

المتهم وخلال مثوله للمحاكمة في قضية التعدي على الأصول أمام هيئة محكمة الجنح بسيدي امحمد بموجب اجراء المحاكمة عند بعد من المؤسسة العقابية الحراش عقب شكوى تقدمت بها والدته “د.ل” أمام مصالح الأمن بالعاصمة. مفادها تعرضها إلى اعتداء على يد ابنها، بعد مناوشات كلامية دارت بينهما. خاصة وأنه مدمن على المشروبات المخدرات.

وأضافت أنه إعتدى عليها ابنها بالضرب مع تحطيم كل شيء متواجد بالمنزل من اثاث و تلفاز. كما اعتدى المتهم على خالاته ووقام بسبهم وشتمهم.

فيما تمسك المتهم بانكاره لكل ما صرحت به والدته، هذا وقد طالب وكيل الجمهورية تسليط العقوبة السالف ذكرها للمتهم. فيما حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في هذه القضية الأسبوع المقبل.