إلتماس 3 سنوات لـ ” ميشو” مروّج الكاشيات بالدار البيضاء

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأربعاء، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة مقدرة ب100 الف دج. في حق المتهم الموقوف ” ل.ع .ا” المكنى ” ميشو”، عن تهمة حيازة المؤثرات العقلية لغرض عرضها للبيع.

وجاء تقديم المتهم أمام وكيل الجمهورية ثم احالته على المحكمة للمحاكمة. في أعقاب توقيفه بالحي الذي يقطن به في مدينة الدار البيضاء، بعد عملية تتبع وترصد له. لورود معلومات لدى رجال الضبطية القضائية، مفادها أن المعني يقوم بترويج المخدرات على مستوى الحي الذي يقطن به.

وخلال محاولة رجال الشرطة توقيف المتهم في المرة الأولى، تخلص من كمية من المخدرات التي كانت بحوزته، برميها على الأرض والمتمثلة في كيسين من مسحوق ابيض من مادة ” هيروين”. و9 كبسولات من المؤثرات العقلية من نوع ” بريغابريل “، وقطعة مخدرات من نوع ” القنب الهندي “. وخلالها تمكن المتهم من الفرار من قبضة الشرطة، فيما تم حجز الممنوعات.

وفي اليوم الموالي تم ضبط خطة محكمة، أين كلّلت بتوقيف المتهم بنفس المكان، متلبسا بالفعل. إذ تم حجز 3 أقراص مهلوسة من نوع ” بريغابريل”.

المتهم وخلال مواجهته بالوقائع، إعترف بأن الممنوعات التي ضبطت بحوزته ملك له، وهي وموجهة للاستهلاك الشخصي. ناكرا المتاجرة بالمخدرات في الحي. كما أنكر نكرانا قاطعا، علاقته بالمواد المخدرة التي تم التقاطها من الأرض من طرف رجال الشرطة، في،العملية الأولى لمحاولة توقيفه.