إلتماس 4 سنوات حبسا في حق منى ليمام

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد، تسليط عقوبة 4 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج، في حق المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي المتهمة الموقوفة “منى ليمام” في قضية تتعلق بحيازة مؤثرات عقلية بغرض عرضها على الغير “للبيع” .

كما التمست ذات الهيئة القضائية، توقيع عقوبة 10 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرُها 500 ألف دج، في حق المتهمين الفارين، كل من المدعو ” ب.كمال” و المسمى ” ق.م. ياسين”، لتورطهما في نفس القضية.

وكشفت جلسة استجواب المتهمة “منى ليمام” أمام القاضي، أن المعنية تتعاطى المؤثرات العقلية وتستهلك سجائر “القنب الهندي” “الزطلة”، بسبب حالة الإدمان التي هي فيها.

وصرّحت المتهمة بكل طلاقة، بأن المؤثرات العقلية التي عُثرت بحوزتها من طرف شرطة المطار، تتعاطاها عن طريق الطبيب الذي تعالج عنده لتخفيف آلام في الظهر تعاني منها.

كما أضافت المتهمة في معرض تصريحاتها، بأن مخدرات القنب الهندي التي عُثر عليها مع الممنوعات المقدر وزنها بـ 150 غرام، موجهة للاستهلاك، بحيث تتعاطى سيجارة كل ليلة قبل خلودها للنوم.

وفي الجلسة و إجابة عن أسئلة القاضي، اعترفت المتهمة بأن المؤثرات العقلية التي ضُبطت بحوزتها اشترتها من عند المتهم الفار ” ب.كمال” من وهران الذي يعد سائق غير شرعي ” كلونديستان”، ومن ثمة اتجهت إلى منزل جدها القاطن بالبويرة.

المتهمة “منى ليمّام” تعترف للقاضي: “نعم أتعاطى الكاشيات واستهلك الزطلة كل ليلة باه نرقد”

كما أقرّت “منى ليمام”، أن المتهم ” كمال” معتادة شراء المؤثرات العقلية من عنده بحكم أنه مموّنها بولاية وهران، ناكرة في نفس الوقت المتاجرة أو بيع المخدرات وفيما يخص المتهم الثاني المدعو ” ياسين” القاطن بالعاصمة، فقد صرّحت المتهمة بأنها زودها بالمخدرات 5 مرات، ومعتادة التعامل معه.

وقالت المتهمة بأنها تملك وصفة طبية تبرر استهلاكها تلك الممنوعات، بعدما سألتها

رئيس الجلسة بالقول: “هل لديك وصفة طبية بخصوص تناولك ” الكاشيات هذي”؟.

وبالمقابل قدمت هيئة الدفاع وصفة طبية “قديمة” في ملف الموضوع، أمام المحكمة، مؤكدة المحامية أن موكلتها تحوز على شهادة طبية تبرر تعاطيها ” المؤثرات العقلية ” “دواء ترامادول “.

وتمت محاكمة المتهمة “منى ليمام”، بعد توقيفها بمطار هواري بومدين قبل أسبوع وهي متجهة إلى ولاية بويرة، أين عثرت شرطة المطار على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية منها ” 32″ قرص مهلوس من نوع ” ترامادول ” وقطعة من مخدر ” القنب الهندي ” يقدر وزنها بـ 150 غرام، مدسوسة في منطقة حساسة بجسدها، حيث خضعت للتفتيش الجسدي وإخراج كل الممنوعات، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي قدره 89 مليون سنتيم.