إلتماس 4 سنوات لعصابة أحياء زرعت الرعب في أحياء باب الزوار

إلتمست وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الإثنين، تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا. في حق متهمين اثنين شكلوا عصابة أحياء للاعتداء على السكان باستعمال أسلحة بيضاء محظورة. على مستوى حي المصالحة الوطنية بباب الزوار المعروف شرقي العاصمة وحي 5 جويلية المجاور.

حيث تم تقديم كل من المتهم الأول المدعو ” م.بلال” و” م.أمين” أمام هيئة المحكمة لمحاكمتهما وفقا لاجراءات المثول الفوري. عن جنحتي حيازة المؤثرات العقلية وتكوين عصابة أحياء بغرض الاعتداء باستعمال أسلحة محظورة.

وكشفت جلسة المحاكمة أن عملية إيقاف المتهمين جاء في أعقاب مداهمة قام بها عناصر الشرطة القضائية بباب الزوار. الأحد الفارط في أعقاب وقوع مشاجرة عنيفة من طرف مجموعة من الأشخاص معظمهم من ذوي السوابق العدلية. حيث شكل المعتدون عصابة أحياء تم استعمال فيها أسلحة بيضاء محظورة من سكاكين وسواطير وعصي.

ولدى عملية التوقيف ضبط عناصر الشرطة خلال مداهمة مسكن المتهم الأول المدعو “م.أمين” 11 كبسولة من مؤثرات “بريغابالين ” ومبلغ مالي يقدر بـ 2000دج. كما ضبط لدى المتهم الثاني ” م.بلال” بعد التفتيش الإلكتروني لهاتف هذاالاخير، صورتين لأمشاط مؤثرات عقلية وفيديو وهو يزن كمية من المخدرات الصلبة. وميزان الكتروني يوحي أنه يستعمله في مجال المتاجرة بالمخدرات.

وفي الجلسة اعترف المتهمين جزئيا بما نُسب إليهما، مؤكدا المتهم الأول “أمين” بأنه لم يعتدِ على أي شخص ولم يشارك في المشاجرة. وإنما سبب توقيفه هو تواجده عرضيا بحي عدل المجاور لشراء للقهوة فأوقفته عناصر الشرطة. مضيفا أن أشخاص آخرين من قاطني حي عدل وحي المصالحة من ارتكبوا تلك الأفعال ثم لاذوا بالفرار فور وصول الشرطة، بينما بقي هو في الحي بشكل عادي.

أما المتهم “م.بلال”، فصرّح أن الصور والفيديوهات التي ضبطت بهاتفه هي ملكه. وأنه يقوم باستهلاك المؤثرات العقلية وليس له أي علاقة بالمتاجرة بها.

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