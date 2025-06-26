إلتماس 5 سنوات حبسا لرئيس ملحقة بلدية عين البنيان لإصداره شهادة حياة لشخص متوفي

إلتمس نيابة محكمة الجنح الجنح بشراڨة عشية اليوم الخميس تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 100 الف دج لرئيس ملحقة بالمنظر الجميل ببلدية عين البنيان المدعو “ب.حكيم ” على خلفية متابعته بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية و إساءة إستغلال الوظيفة وذلك بعد إصداره شهادة حياة لشخص متوفي ،في حين التمست النيابة ايضا عقوبة 3 سنوات حبس نافذ و100 الف دج غرامة مالية نافذة لسيدة في العقد الخامس من العمر “ب.رشيدة” مع التماس نفس العقوبة لطليقها ” و.م” لمتابعتهما بتهمة المشاركة في التزوير وإستعمال المزور في محررات إدارية .

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها الى تاريخ 28 جانفي الفارط بعد تحركت البلدية بشكوى ضد المتهم الذي قام بإصدار شهادة حياة لجدة المتهمة ” ب.رشيدة” التي توجهت اليه من اجل استخراج شهادة حياة لجدتها المتوفاة منذ سنة 2010. وكانت المتهمة تقدم تلك الوثيقة لمصالح البريد وكذلك بنك التنمية والفلاحة الريفية من اجل سحب معاش جدتها المتوفاة ،وحسب مادار بجلسة المحاكمة المتهمة كانت ككل سنة تقوم بإستخراج تلك الشهادة المزورة التي كان يصادق عليها المتهم “ب.حكيم ” رئيس ملحقة المنظر الجميل ببلدية عين البنيان ويقدمها لها في غياب المعنية بالامر “ز.ف” البالغة من العمر 83 سنة .

وبعد مثول المتهم “ب.حكيم” امام هيئة المحكمة انكر التهم المتابع بها وصرح انه كان عضو سابق ببلدية عين البنيان ،واشتغل ايضا رئيس ملحقة بالمنظر الجميل بعين البنيان ،واضاف ان المتهمة “ب.رشيدة “كانت تاتي اليه برفقة ابنها لاستخراج شهادة الحياة الخاصة بجدتها، وقدمت له دفتر العائلي ،الى جانب وكالة خاصة.

وتارة اخرى صرح لهيئة المحكمة ان جدتها “ز.ف” سبق وان تقدمت أمامه شخصيا لاستخراج تلك الشهادة مصحوبة ببطاقة التعريف الوطنية. مؤكدا انه تاكد من تاريخ ميلادها ،ولم يقم بتزوير أي وثيقة ،في حين إعترفت المتهمة “ب.رشيدة” امام مثولها امام ذات الجهة القضائية بانها هي من كانت تسحب تلك الوثيقة الخاصة بجدتها طيلة 10 سنوات بالرغم من انها متوفية منذ سنة 2010 ،وان ظروفها المعيشية السيئة والمزرية هي التي دفعت بها الى القيام بفعلتها تلك ،وان المتهم ساعدها بحكم علاقة الجيرة بينهما ،ملتمسة من هيئة المحكمة بإفادتها بظروف التخفيف في حين انكر طليقها المتهم “و.م” التهم المنسوبة اليه ،وصرح ان طليقته حاولت تلفيق التهمة له،كونه منفصل عنها منذ سنة2004 ،ولاتربطه أي صلة بها لا من قريب ولا من بعيد، ملتمسا من هيئة المحكمة بإفادته بالبراءة.