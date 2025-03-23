إلتماس 5 سنوات حبسا لستيني راسل “ترامب” لتدويل قضيته العالقة في القضاء

في قضية مثيرة عرضتها محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الأحد، أين تم متابعة مسن على مشارف السبعينات من العمر. بتهم خطيرة تتعلق بجنحة الإساءة لرئيس الجمهورية وعرض منشورات كاذبة. لقيامه بوضع مناشير على مواقع التواصل الاجتماعي، يناشد فيها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية “دونالد ترامب”، للتدخل في قضيته العالقة في القضاء. بسبب نزاع عقاري عمره 28 سنة، الذي اشتعل شعره شيبا لأجلها لكن بدون جدوى.

عملية إيقاف المتهم في قضية الحال، بمقر سكناه بحي البرتقال أو المعروف حاليا بحي “تماريس” بالمحمدية. من طرف مصالح الأمن المختصة بالعاصمة، جاء بعد رصد تلك المنشورات التي عرضها المتهم للجمهور. في صفحات أجنبية على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث تضمنت عبارات مسيئة لرئيس الجمهورية والمؤسسة العسكرية. فتم إحالة المعني للتحقيق حول ما قام به من جرم.

وفي الجلسة إعترف المتهم بأنه قام بوضع عبارات موجهة للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بغرض إيصال رسالته وتدويلها بالخارج ومن ثمة تصل مسامع رئيس الجمهورية بالجزائر. نافيا وضعه عبارات سب أو شتم للرئيس أو أي شخص من المؤسسة العسكرية.

وأمام ماورد من وقائع إلتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. و500 ألف دج في حق المتهم نع حرمانه من حقوقه المدنية.

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