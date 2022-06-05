إلتماس 5 سنوات حبسا لشاب إقتحم منزل راهبات للسرقة بالدار البيضاء 

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق شاب يدعى “م.ع”. وذلك على خلفية تنفيذه لعملية سطو طالت فيلا تعود لثلاث راهبات ينشطون ضمن جمعية مسيحية خيرية. ويعملون بكنيسة السيدة الإفريقية بأعالي العاصمة تقع بوسط مدينة الدار البيضاء. بعد تسلق جدار المنزل والإستيلاء على مبلغ مالي بالعملة الصعبة والعملة الوطنية وأجهزة كمبيوتر.

وتعود ملابسات القضية لشكوى تقدمت بها راهبة إسبانية مقيمة بالجزائر. أمام مصالح الشرطة بالدار البيضاء، تفيد تعرض مسكنها للسرقة بفترة غيابها عنه رفقة صديقاتيها إحداهن اسبانية وأخرى هندية. موضحة أن الحدائقي الذي يعمل لديها إتصل بها ليعلمها أنه تفاجأ لدى إلتحاقه بعمله بتاريخ الوقائع بمجموعة من أجهزة الكمبيوتر موضوعة بحديقة المنزل. ولدى تفقده للأماكن تبين له أن المنزل تعرض للسرقة من قبل مجهولين.

حيث أقدم الفاعلون على الاستيلاء ايضا على مبلغ مالي يقدر بـ 9 ألاف أورو ومبلغ آخر يقدر ب 30 مليون سنتيم. وأجهزة الكمبيوتر التي تم تحضيرها للسرقة وتركها لاحقا بالحديقة. و عليه باشرت ذات المصالح تحرياتها برفع البصمات والتي كشفت عن هوية احدهم وهو مسبوق قضائيا. من بين ثلاث آخرين وجهت لهم أصابع الاتهام قبل أن يستفيدو من انتفاء وجه الدعوى العمومية.

ومن خلال التحقيق تبين أن المتهم خطط لسرقة منزل الراهبات الثلاث بعد ترصدهن. والتأكد أنهن غير موجودات بالمنزل. حيث قام بتسلق جدار الفيلا وتحطيم أقفال المنزل والإستيلاء على الأغراض السالف ذكرها والتوجه من هناك نحو ولاية وهران. اين تم صرفها بالملاهي الليلية. حيث أكد أحد المتهمين أن المبلغ سرق منه من طرف فتاة أقام معها بالفندق. كما حاول المتهم خلال المحاكمة انكار ما نسب إليه قبل ان يواجهه القاضي بعدة معطيات كدليل ضده.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور